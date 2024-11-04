إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى مدينة 6 أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد وأسماء شلبى

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطرق بمدينة 6 أكتوبر، بوجود حادث تصادم، على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، بالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة التحقيق.