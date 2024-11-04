اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2024 10:45 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى مدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 09:41 ص
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى مدينة 6 أكتوبر حادث_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد وأسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطرق بمدينة 6 أكتوبر، بوجود حادث تصادم، على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، بالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة التحقيق.

 







زحام مرورى

حادث مرورى

مدينة 6 أكتوبر

اخبار عاجلة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة