إجراءات التقدم بطلب لشركة مياه الشرب لتصحيح القراءة الخاطئة بالفاتورة

كتبت – مرام محمد

أوضح دليل الخدمات الجماهيرية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند طلب العميل تصحيح القراءة الخاطئة بالفاتورة، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: الأوراق والمستندات المطلوبة

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع.

3- فاتورة المياه المطلوب تعديلها.

4- صورة من القراءة بالعداد (إن أمكن).

5- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والإيميل الشخصي.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

1- المعاينة على الطبيعة لقراءة وفحص العداد ظاهريًا.

2- تعديل القراءة طبقًا للقراءة الفعلية.

3- في حالة ثبوت الخطأ يتم إلغاء الإيصالات الخاطئة وإصدار فاتورة بعد التعديل.

ويمكن الحصول على ما تتيحه الشركة من خدمات عديدة تشمل (توصيل خدمة بصفة مؤقتة (وصلة إنشائية)، تركيب عداد مياه فرعى لشقة، غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير عن وحدة سكنية) وغيرها، من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها والمنتشرة في مراكز وأحياء المحافظة، والتي تقع في العناوين التالية:

1- مركز خدمة عملاء الجامعة – العنوان/ شارع النيل.

2- الكيت كات – العنوان/ ميدان الكيت كات.

3- أحمد عرابي – العنوان/ الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.

4- أرض اللواء – العنوان/ شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الإليزيه.

5- جزيرة محمد – العنوان/ شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش.

6- الرماية – العنوان/ شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات.

7- مركز خدمة عملاء المنيرة الغربية – العنوان/ تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة.

8- مركز منشأة البكاري – العنوان/ شارع منشأة البكاري قرية المنشية.

9- مركز بولاق الدكرور – العنوان/ شارع 10 بجوار كنيسة العذراء ومارجرجس.

10- مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب هضبة الأهرام – العنوان/ البوابة الرابعة خزان المياه.

11- مركز وفرع خدمة عملاء مياه الشرب بالعمرانية – العنوان/ شارع المستشفى أمام السنترال

12- الساحة الشعبية - مدينة الحوامدية.

13- طريق مصر أسيوط الزراعي الأخصاص - الصف.

14- شارع طراد النيل الكداية - أطفيح.

15- طريق مصر أسيوط الزراعي الودي - الصف.

16- طريق مصر أسيوط الغربي مزغونة - البدرشين.

17- قرية المنوات.

18- قرية الشوبك.