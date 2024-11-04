أمطار متوسطة بالسواحل الشمالية اليوم.. والعظمى بالقاهرة 26 والصغرى 18

كتب – محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجه البحرى ، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية.

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الإثنين: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 28 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17.