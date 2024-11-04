ألف عامل بريطاني ينضمون إلى أول تجربة أسبوع عمل 4 أيام فى ظل حكومة العمال

كتبت : رباب فتحى

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن ألف عامل في المملكة المتحدة سيحصلون على إجازة إضافية دون خسارة في الأجر في أول تجربة رسمية لحملة أسبوع عمل مكون من 4أيام في ظل حكومة حزب العمال.

وأوضحت الصحيفة أن الحملة تعد أحدث تجربة فى المملكة المتحدة وتنطلق اليوم. وكانت حكومة المحافظين السابقة أجرت تجربة مماثلة وصفت بأنها الأكبر فى العالم لاختبار هذا النهج، وقال الخبراء إن التجربة نجحت فى تحقيق النتائج.

وتهدف الحملة إلى تقديم النتائج من أحدث تجربة تجريبية إلى حكومة حزب العمال في الصيف، مع تزايد الزخم لأسبوع عمل أقصر.

وستشمل التجربة 17 شركة، والتي ستنفذ في الغالب أسبوع العمل المكون من أربعة أيام، على الرغم من أن البعض اختار اختبار أسبوع عمل أقصر أو أسبوعين من تسعة أيام، حيث يحصل العمال على يوم إجازة إضافي كل أسبوعين. ستنضم أربع شركات أخرى إلى التجربة لاحقًا.

وفقًا لحملة أسبوع العمل المكون من أربعة أيام، والتي تديرها منظمة غير ربحية وتم إطلاقها في عام 2022، فقد تحولت ما يقرب من 200 شركة بريطانية إلى أسبوع عمل مكون من أربعة أيام بشكل دائم.

واعتبرت الصحيفة أن كسب تأييد الحكومة ربما يكون أكثر صعوبة رغم أن حزب العمال يضم العديد من كبار السياسيين الذين دعموا أسبوع العمل المكون من أربعة أيام، بما في ذلك نائبة رئيس الوزراء، أنجيلا راينر، التي قالت العام الماضي: "إذا كان بإمكانك التسليم في غضون أسبوع عمل مكون من أربعة أيام، فلماذا لا؟" ولكن منذ وصول الحزب إلى السلطة، لم يتبن الحزب هذه السياسة، ربما خوفًا من إعطاء ذخيرة سياسية للمعارضة المحافظة.

وعندما وقع أكثر من 500 موظف حكومي يمثلهم اتحاد الخدمة المدنية في وزارة الإسكان والمجتمعات المحلية والحكومة المحلية على عريضة مؤخرًا تدعو إلى أسبوع عمل من أربعة أيام، قال متحدث باسم الوزارة إن أسبوع العمل المكون من أربعة أيام "ليس سياسة حكومية أو شيئًا نفكر فيه".

ومع ذلك، لا تحتاج الشركات إلى موافقة الحكومة للمضي قدمًا، ويتم اختبار نمط العمل من قبل أنواع جديدة من الأعمال.

وقال جو رايل، مدير حملة أسبوع العمل المكون من أربعة أيام: "لم يعد علينا أن نتخيل أسبوع العمل المكون من أربعة أيام بعد الآن، لأنه أصبح بالفعل حقيقة واقعة لمئات الشركات وعشرات الآلاف من العمال في المملكة المتحدة. نتطلع إلى تقديم نتائج هذه التجربة الأخيرة إلى حكومة حزب العمال الجديدة في الصيف المقبل."