أخطاء شائعة عند ارتداء العدسات اللاصقة تؤدي لإصابتك بالعمى

كتبت أمل علام

قد يبدو ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام أو السباحة - أو النوم بها - وسيلة غير ضارة لتوفير الوقت، لكن الخبراء حذروا من أن هذه العادات الشائعة تزيد من خطر الإصابة بمشاكل مؤلمة في العين وحتى العمى.

والقلق الرئيسي هو طفيلي مجهري يوجد عادة في الماء، بما في ذلك ماء الصنبور، ويسمى التهاب القرنية الأميبا.

عادة ما تكون هذه الحشرة غير ضارة، ولكن ارتداء العدسات اللاصقة يمكن أن يؤدي إلى تمزقات مجهرية في الجزء الأمامي من العين، أي القرنية - والتي يمكن أن تدخل من خلالها الأميبا.

ثم تتكاثر هذه الخلايا، مما يسبب ألمًا في العين واحمرارًا وعدم وضوح الرؤية وحساسية للضوء ودموعًا، وفي أسوأ الحالات، قد يؤدي ذلك إلى العمى.

يمكن أن تدخل الأميبا إلى العين أثناء الاستحمام أو الاغتسال، وإذا تم ارتداء العدسات اللاصقة أثناء هذه الأنشطة، تزداد فرص الإصابة بالعدوى بشكل كبير، حتى ترك العدسات اللاصقة طوال الليل قد يزيد من المخاطر، ويرجع ذلك إلى أن أعدادًا صغيرة من الأميبا يمكن أن تنتقل إلى العينين إذا غسل الشخص يديه ثم لمس وجهه، إذا تم ارتداء العدسات اللاصقة أثناء النوم، فإن ذلك يخلق البيئة المثالية لنمو الأميبا.

ويؤكد مصنعو العدسات وأطباء البصريات هذه المخاطر، ومع ذلك، يعاني مئات البريطانيين من هذه العدوى كل عام، وفقًا لكلية أطباء البصريات.

وفي الوقت نفسه، يُقدر عدد الأمريكيين الذين يصابون بهذا المرض بنحو 1500 شخص كل عام، وفقاً لمؤسسة كليفلاند كلينيك.

وقعت نينا وانج، 30 عامًا، من لندن، ضحية للطفيلي أثناء قضائها إجازة في بالي في يوليو 2019، بدأت سيدة الأعمال التي ترتدي العدسات اللاصقة منذ أن كانت في الحادية عشرة من عمرها، في الشعور بتهيج في عينها اليمنى في البداية، لكنها افترضت أن أعراضها كانت مجرد التهاب خفيف في الملتحمة وسوف تختفي من تلقاء نفسها.

وقالت، "لقد تعاملت مع العديد من الانزعاجات التي عادة ما تكون غير مهمة، لكن الأمر ساء في اليوم التالي".

في البداية، شعرت السيدة وانج فقط بالتهيج والالتصاق، لكن أعراضها تطورت إلى وجع وألم وحساسية لا تطاق للضوء.

وبعد يومين، في 16 يوليو، ذهبت إلى المستشفى، وعندما تفاقمت أعراضها، طلبت المساعدة الطبية في مستشفى محلي في بالي، حيث تم تشخيص حالتها بأنها مصابة بالتهاب القرنية الميكروبي، تم إعطاؤها المضادات الحيوية ونصحها الطاقم الطبي بالسفر إلى جاكرتا للحصول على علاج أكثر تخصصًا، لكنها قررت البقاء في بالي.

اتبعت وانج التعليمات الأولية للمستشفى، والتي تضمنت ارتداء رقعة على العين، وتجنب أشعة الشمس، واستخدام القطرات الموصوفة، وبعد عودتها إلى المملكة المتحدة بعد 3 أسابيع، في الرابع من أغسطس، طلبت وانج مزيدًا من الرعاية في مستشفى مورفيلدز للعيون، حيث تعرف المتخصصون على العدوى.

وبمرور الوقت، تسببت العدوى في ظهور ندبة أدت إلى حجب الرؤية في عينها اليمنى، إلا أنها استمرت في ارتداء العدسات اللاصقة لمدة 18 شهرًا، وفي نهاية المطاف، ذهبت إلى البروفيسور دان رينشتاين، وهو جراح عيون متخصص في عيادة لندن للرؤية، في نوفمبر 2020، لقد خضعت لعملية جراحية بالليزر للعين مما ساعدها على استعادة 90% من قدرتها على الرؤية.

وأضافت وانج: "لقد كانت عملية استمرت لسنوات عديدة، مع إنفاق الكثير من الوقت والمال في تصحيح الندبة، وقد قام دان بعمل لا يمكن أحد أن يصدقه"، مضيفة، أن بصرها أصبح الآن قابلا للإدارة بشكل كامل، ولكن ليس الجميع محظوظين مثل وانج - فبالنسبة للبعض منهم، فإن العدوى تجعلهم يفقدون البصر بشكل دائم.

فقدت بروكلين مكاسلاند، 23 عاماً، من تكساس بالولايات المتحدة ، كل الرؤية في عينها اليمنى بعد أن أصيبت بالطفيليات - التي تعيش أيضًا في المياه العذبة والمالحة - عندما سبحت مع وجود العدسات اللاصقة فيها.

أخبر الأطباء في البداية صاحبة المقهى أنها تعاني من وجود رمل في عينها، وفي وقت لاحق، ألقوا اللوم على عدوى شائعة وأعطوها قطرات للعين ومضادات حيوية، لكن الألم استمر، وبدأت الطبقة الخارجية من عينها تصبح غائمة، وهو ما افترض طبيبها أنه ضرر ناتج عن عدوى.

أصبحت مكاسلاند الآن عمياء في عينها اليمنى، وهي تنتظر عملية زرع قرنية باهظة الثمن والتي لديها فرصة صغيرة لاستعادة بصرها، في مايو 2019، شعرت إيميلي كيليهر، وهي معلمة لغة إنجليزية في مدرسة ثانوية في ماساتشوستس، وكأن عينها اليسرى أصيبت أيضًا بالطفيلي، أخبرها أطباؤها أنها من المحتمل أن تكون قد أصيبت بالعدوى عندما دخلت الطفيليات إلى عينها أثناء الاستحمام، وهو أمر كانت تفعله كل يوم.

في العام الماضي، أصيبت راشيل بروشناو، وهي كاتبة متخصصة في أسلوب الحياة وتقيم في أوستن بولاية تكساس، بالعمى في عينها اليمنى بعد الاستحمام وهي ترتدي عدساتها اللاصقة.

لقد كانت دائمًا حريصة على رعاية عينيها، حيث كانت ترتدي العدسات اللاصقة منذ أن كانت في الثانية عشرة من عمرها.

تزعم بروشنو أنها كانت تخرجها دائمًا في الليل، وتنظفها جيدًا وتتخلص من علب عدساتها اللاصقة بانتظام - للتأكد من تعقيم كل شيء، لكنها تعترف بأنها لم تكن تدرك أن الاستحمام أو السباحة أو الجلوس في حوض استحمام ساخن مع ارتداء العدسات اللاصقة قد يجعلها عرضة للإصابة بالعدوى، إذا تم اكتشاف التهاب القرنية الناتج عن الأميبا مبكرًا، يمكن للأطباء علاجه بسهولة باستخدام قطرات العين.

وأكدت تينا باتيل، أخصائية العدسات اللاصقة ، أن أفضل طريقة لتجنب العدوى هي الحفاظ على روتين مناسب للعناية بالعدسات اللاصقة.

وأضافت، إذا كنت ترتدي عدستين أسبوعيتين أو شهريتين، فتأكدى من إزالة العدسات وتنظيفها وتخزينها بشكل صحيح كل ليلة قبل النوم، مضيفة، إنه لا ينبغي أيضًا ارتداء العدسات اللاصقة في حمامات السباحة وأحواض المياه الساخنة أوالتعرض للدش، وحذرت من أن أي ماء متبقي على اليدين قبل إدخال العدسات قد يكون كافيا للتسبب بالتهاب القرنية الناتج عن الأميبا.

وقال البروفيسور رينشتاين، "إن العدسات اللاصقة اللينة هي الأكثر عرضة لالتهاب القرنية بسبب الأميبا، بسبب محتوى الماء العالي الذي يمكن أن يجذب ويأوي الكائنات الحية الدقيقة، وعلاوة على ذلك، فإن العدسات طويلة الأمد، والتي عادة ما يتم ارتداؤها طوال الليل، تحد من وصول الأكسجين إلى القرنية ويمكن أن تحبس الملوثات ضد العين لفترات طويلة، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.