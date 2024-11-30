وزير التعليم لخريجى مدرسة ظهر: "خلى بالكم من شغلكم الـ5 سنين اللى جاية"

بورسعيد - محمد عزام

وجه محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، رسالة إلى خريجي مدرسة ظهر خلال حفل تخرجهم بمحافظة بورسعيد، قائلاً: "الـ 5 سنين اللي جايه خلي بالك من شغلك" .

جاء ذلك خلال كلمته أمام خريجي مدرسة ظهر بمحافظة بورسعيد، حيث قال فيها: "هختلف مع المهندس كريم وزير البترول في رسالته التي أكد على ضرورة اهتمامكم بالصحة، وأقول لكم اهتموا بالعمل أولا" .

وأضاف: أننا بوجودنا اليوم في محافظة بورسعيد الباسلة لابد أن نستحضر ما فعله أجدادكم أمام الاعتداء على أرض الوطن، لافتاً إلى إن جيل اليوم لابد أن يصنع مجد لنفسه كما فعل الأجداد .

وكرم محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، طلبة وطالبات خريجي أول دفعة من مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية .

وشهد التكريم أجواء احتفالية رائعة من الطلبة والطالبات المكرمين، والذي بدأ بالمتفوقين الذين جلسوا على منصة التكريم.