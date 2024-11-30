وزير الإسكان: استكمال رفع كفاءة منظومة الطرق بعدة مدن

كتب أحمد حسن

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ استكمال تنفيذ أعمال رفع كفاءة منظومة الطرق والتطوير بعدة مناطق بمدن 15 مايو، والشروق، وبني سويف الجديدة، ومدن أخرى، وذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لرفع كفاءة البنية التحتية، وتطوير الخدمات.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على سرعة استكمال الأعمال المتبقية بالمشروعات وفق البرامج الزمنية، مع ضرورة استخدام أفضل الخامات لضمان تحقيق أعلى درجات الجودة، بشكل يليق بأهمية المشروعات والمستهدف منها، لتكون إضافة لمنظومة التطوير بالمدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥مايو، أنه تم تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية لمنطقة الـ٥٠ فدانا لعمارات الإسكان الاجتماعي، وذلك في إطار جهود رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية للمدينة.

واطَّلع "سعد" خلال جولة له بالموقع، على مدى تقدم الأعمال وضمان تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد لها، مؤكداً أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ بما يضمن تحقيق الراحة والسلامة لسكان المدينة.

وأوضح رئيس الجهاز أن المشروع يهدف إلى تحسين وتحديث البنية التحتية للطرق بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية وتوفير بيئة آمنة للسكان.

وفي السياق ذاته، أضاف المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه جارٍ استكمال أعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية بالمحور الشرقى الجديد، وذلك فى ضوء أعمال رفع كفاءة الطريق الجارية بالمدينة.



وأوضح رئيس الجهاز، أن خطة العمل الحالية والنهائية تستهدف القطاع الجنوبي، الذى يبدأ من مدخل مفارق الشباب حتى مدخل المدينة رقم 3 الواقع على طريق القاهرة/السويس، وذلك للأجزاء المتهالكة على طول الطريق بموقع العمل.

ووجه رئيس الجهاز بسرعة إنهاء الأعمال على الوجه الأمثل مع توجيه حملات نظافة ورفع مخلفات من منطقة الجزيرة الوسطى والأرصفة بهدف التيسير على السكان ورواد الطريق.



وتابع المهندس أحمد عبد الجابر عبداللاه، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية ومداخل المدينة، للوقوف على آخر المستجدات وتذليل مختلف العقبات لدفع عجلة التنمية ورفع نسبة الإنجاز بها.



وشدد المهندس أحمد عبدالجابر عبداللاه، على الشركة المنفذة ضرورة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمواصفات والجودة المطلوبة في أسرع وقت ممكن وطبقاً للجداول الزمنية للمشروع، والاهتمام بتنسيق الموقع للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمداخل المدينة.