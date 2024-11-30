وزارة التعليم توجه الطلاب بالمشاركة فى مسابقة تحدى القراء العربى للموسم التاسع

كتب محمود طه حسين

وجهت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بقيادة للدكتورة إيمان حسن، الطلاب بالمشاركة فى مسابقة تحدى القراءة العربى، حيث وجهت رسالة للطلاب قائلة: كن أنت بطل التحدى القادم، لكل أبناءنا الطلاب والطالبات فى كل المراحل الدراسية كن قارئاً متميزاً وشارك فى مسابقة تحدى القراء العربى لتفوز وتسافر إلى دبى لتمثيل جمهورية مصر العربية وتفوز بلقب بطل التحدى على مستوى الوطن العربي.



وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مراحل المسابقة، مسابقة تحدي القراءة العربي بالتعاون مع دولة الامارات الشقيقة

الموسم - 9

1 قراءة 10 كتب و تلخيصها في جواز التحدى

2 قراءة 10 كتب و تلخيصها في جواز التحدى

3 قراءة 10 كتب و تلخيصها في جواز التحدى

4 قراءة 10 كتب و تلخيصها في جواز التحدى

5 قراءة 10 كتب و تلخيصها في جواز التحدى

وعن شروط المسابقة: التصفيات على مستوى المديرية في شهر مارس 2025، و بذلك يكون الطالب قرأ 50 كتاب خارج المقرر الدراسي خلال عام وأن تكون الكتب باللغة العربية الفصحى والكتب المترجمة الى العربية كتب ومجلات الكومكس سمير . علاء الدين.... الخ) والمجلات بصفة عامه غير مسموح بها وتنوع مجالات القراءة ما بين الكتب أو القصص العلمية والأدبية والدينية والتاريخة والاستعانة بكتب المتاحة بصيغة ال pdf والتي ينطبق عليها شروط القراءة السابقة، موضحة أن المركز الأول على مستوى مصر يؤهل الطالب للفوز ب 15 ألف درهم إماراتي، وعلى الطلاب التوجه إلى مكتبة المدرسة للاشتراك في المسابقة.

