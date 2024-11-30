"هيئة الرعاية الصحية" تبحث التعاون مع "الاتحاد الدولي للمستشفيات"

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، الدكتور رونالد لافاتار، الرئيس التنفيذى للاتحاد الدولى للمستشفيات، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش فعاليات الملتقى السنوى الخامس للهيئة الذى انعقد تحت شعار "نحو العالمية فى تقديم خدمات الرعاية الصحية" احتفاءً بمرور خمس سنوات على الإطلاق الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

ناقش الدكتور السبكى مع الدكتور لافاتار سبل تعزيز التعاون لدعم تطوير نظم الرعاية الصحية فى إفريقيا وإقليم شرق المتوسط، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية فى مصر. كما قام الدكتور لافاتار بتسليم الدكتور السبكى شهادة الجائزة الذهبية فى الاستدامة الصحية والتوعية والمسئولية المجتمعية، بعد فوز الهيئة بها تقديرًا لجهودها المتميزة فى مجالات الاستدامة والرعاية الصحية.

كما تم التطرق إلى استعدادات الاجتماعات المقبلة للاتحاد الدولى للمستشفيات، والتى من المقرر أن تُعقد فى الهند نهاية فبراير 2025. وأعرب الدكتور السبكى عن تطلعه لاستضافة المنتدى الـ49 للاتحاد فى مصر عام 2026، مؤكدًا أن مصر أصبحت وجهة رائدة فى مجالات الرعاية الصحية على الصعيدين الإقليمى والعالمي.

وفى سياق التعاون المستقبلي، أكد الدكتور السبكى على أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد لاستمرار تطوير الخدمات العلاجية، ونقل الخبرات المتقدمة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعى لتحقيق أفضل الممارسات العالمية. كما أشار إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد ومركز جنيف للاستدامة فى سويسرا لدعم مبادرات الاستدامة فى الرعاية الصحية وتعزيز الابتكار، مع التأكيد على حرص الهيئة على الشراكة مع المؤسسات الصحية العالمية لتطوير النظام الصحي.

من جانبه، أعرب الدكتور رونالد لافاتار عن سعادته بالمشاركة فى الملتقى السنوى الخامس للهيئة، مؤكدًا تطلعه للعديد من الزيارات لمصر والمنشآت الصحية التابعة للهيئة فى الفترات القادمة لتعميق التعاون المشترك. وأشاد الدكتور لافاتار بالتطور السريع الذى تشهده الرعاية الصحية فى مصر، مؤكدًا أن الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت نموذجًا يحتذى به فى إدارة وتشغيل المنشآت الصحية وفقًا لأعلى المعايير العالمية.