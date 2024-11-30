هل الالتهاب الرئوي معدٍ؟.. وزارة الصحة تجيب

كتبت: سارة وائل

يعد التهاب الرئة عبارة عن خلل في الحويصلات الرئوية، التي تمتلئ بسائل صديدي، يؤدي إلى صعوبة انتقال الأكسجين من الحويصلات إلى الأوعية الدموية، كما ذكرت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي.

وللالتهاب الرئوي شكلين هما:



1. الالتهاب فص واحد أو جزء من الفص وتسمى الحالة Lobar Pneumonia.

2. الالتهاب أجزاء من الرئتين وتسمى الحالة Bronchopneumonia.

هل الالتهاب الرئوي معدٍ؟



أكدت وزارة الصحة أن فرصة نقل العدوى للإلتهاب الرئوي البكتيري ضعيفة لأن الالتهاب يكون عميقا في الرئتين، أما بالنسبة للالتهاب الرئوي الفيروسي والالتهاب اللانوعي فإن فرصة العدوى تكون أكثر.

وينتقل المرض باستنشاق الهواء الملوث بالجراثيم من عطس أو سعال شخص مصاب، أو من استعمال أدوات المائدة الخاص بشخص مصاب بالإلتهاب الرئوي.