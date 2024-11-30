اليوم السابع
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مصر تستضيف غدًا مؤتمر وزراء الكهرباء العرب واحتفالية توقيع السوق المشتركة

السبت، 30 نوفمبر 2024 11:52 ص
مصر تستضيف غدًا مؤتمر وزراء الكهرباء العرب واحتفالية توقيع السوق المشتركة محمود عصمت وزير الكهرباء
رحمة رمضان

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تستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مؤتمر وزراء الكهرباء العرب، بحضور السفير احمد أبوالغيط وعدد من وزراء الكهرباء فى الدول العربية، يبدأ المؤتمر غدا الاحد بانعقاد المكتب التنفيذي.

وينعقد المجلس الوزاري بعد غد الاثنين، يعقبه مؤتمرا صحفيا، ومراسم توقيع اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء ، ويتم افتتاح المعرض الذى نظمته الوزارة على هامش المؤتمر ، تم التنسيق مع جامعة الدول العربية للحضور والمشاركة فى الجلسة الافتتاحية والمؤتمر الصحفي واحتفالية توقيع اتفاقية السوق المشتركة والمعرض وتغطية الفعاليات من قبل وسائل الإعلام ، وهناك وسيلة انتقال تم توفيرها لمن يرغب ، يرجى التنسيق بخصوص الاسماء.







الكهرباء

العاصمة الإدارية الجديدة

محمود عصمت

وزير الكهرباء

الربط الكهربائي العربي




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