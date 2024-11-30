مصر تستضيف غدًا مؤتمر وزراء الكهرباء العرب واحتفالية توقيع السوق المشتركة

رحمة رمضان

تستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مؤتمر وزراء الكهرباء العرب، بحضور السفير احمد أبوالغيط وعدد من وزراء الكهرباء فى الدول العربية، يبدأ المؤتمر غدا الاحد بانعقاد المكتب التنفيذي.

وينعقد المجلس الوزاري بعد غد الاثنين، يعقبه مؤتمرا صحفيا، ومراسم توقيع اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء ، ويتم افتتاح المعرض الذى نظمته الوزارة على هامش المؤتمر ، تم التنسيق مع جامعة الدول العربية للحضور والمشاركة فى الجلسة الافتتاحية والمؤتمر الصحفي واحتفالية توقيع اتفاقية السوق المشتركة والمعرض وتغطية الفعاليات من قبل وسائل الإعلام ، وهناك وسيلة انتقال تم توفيرها لمن يرغب ، يرجى التنسيق بخصوص الاسماء.