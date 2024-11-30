مخدر الأيس.. أعراضه وخطورته وطرق اكتشاف تعاطيه

كتبت فاطمة خليل

مخدر الأيس أو الميثامفيتامين البلوري من أشهر العقاقير المخدرة ويكون عادةً على شكل بلورات صغيرة شفافة تشبه الثلج، يمكن أن يأتي أيضًا على شكل مسحوق أبيض أو بني يشبه البلورات برائحة قوية، وله أسماء أخرى مثل: الكريستال والشابو، بحسب موقع Alcohol and drug foundation، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض إدمان مخدر الآيس ومخاطره.

مخدر الأيس

يتم تدخين مخدر الآيس (تشعر بالتأثيرات على الفور تقريبًا) أو عن طريق الحقن (15 إلى 30 ثانية للشعور بالتأثيرات) يتم بلعه أحيانًا (15 إلى 20 دقيقة للشعور بالتأثيرات) أو استنشاقه (ثلاث إلى خمس دقائق للشعور بالتأثيرات).

طرق اكتشاف تعاطي مخدر الأيس

قد تستمر تأثيرات الآيس لمدة تصل إلى 12 ساعة ولكن قد يكون من الصعب النوم لبضعة أيام بعد تناوله.

يؤثر الآيس على كل شخص بشكل مختلف، بناءً على:-حجم الجسم والوزن والصحة

-ما إذا كان يتم تناول عقاقير أخرى في نفس الوقت تقريبًا

-الكمية المأخوذة

-قوة الدواء

-البيئة



قد تشمل التأثيرات

- توسع حدقة العين وجفاف الفم

- صرير الأسنان والتعرق المفرط

- سرعة ضربات القلب والتنفس

- انخفاض الشهية

- تكرار أشياء بسيطة مثل الحكة والخدش

في حالة حقنه كمخدرات، هناك خطر متزايد من:



- التيتانوس

- العدوى

- تلف الأوردة.

في حالة مشاركة الإبر، هناك خطر متزايد للإصابة بـ:



- التهاب الكبد ب

- التهاب الكبد ج

- فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.

- يمكن أن يؤدي استنشاق الآيس إلى إتلاف الجيوب الأنفية ونزيف الأنف.

التأثيرات طويلة المدى لتناول مخدر الآيس

قد يؤدي الاستخدام المنتظم لمخدر الأيس في النهاية إلى:

- فقدان الوزن الشديد بسبب انخفاض الشهية

- النوم المضطرب

- جفاف الفم ومشاكل الأسنان

- نزلات البرد أو الأنفلونزا المنتظمة

- صعوبة التركيز

- ضيق التنفس

- تصلب العضلات

- القلق وجنون العظمة والتهيج

- الاكتئاب

- مشاكل القلب والكلى

- زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

- الحاجة إلى استخدام المزيد للحصول على نفس التأثير

- الاعتماد على الأيس

- مشاكل مالية أو في العمل أو اجتماعية

أضرار مخدر الأيس على الصحة العقلية

قد يبدأ بعض الأشخاص الذين يستخدمون مخدر الأيس بانتظام في فقدان الاستمتاع بالأنشطة اليومية، يمكن أن يصابوا بالتوتر بسهولة ويعانون من تقلبات مزاجية.

يمكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى القلق والاكتئاب على المدى الطويل.

يمكن أن تستمر هذه التأثيرات لعدة أسابيع أو حتى أشهر بعد أن يتوقف شخص ما عن تناول مخدر الأيس

يمكن للأشخاص الذين يستخدمون الثلج بانتظام أن يصبحوا معتمدين على الدواء بسرعة، قد يشعرون أنهم بحاجة إلى الأيس للقيام بأنشطة طبيعية مثل العمل والدراسة والتواصل الاجتماعي، أو لمجرد قضاء اليوم.

الذهان الناجم عن المخدرات

قد يصاب الأفراد بالذهان الناجم عن المخدرات عند استخدام العقاقير المنشطة مثل مخدر الأيس بجرعات عالية أو لفترات طويلة.



تتميز هذه الحالة النفسية بأشخاص يعانون من معتقدات غريبة، وجنون العظمة، وتجربة أشياء قد لا تكون موجودة، وإظهار سلوك غير متوقع عادة ما تظهر هذه الأعراض.