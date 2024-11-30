كيف تحافظ على صحتك مع التقدم في العمر.. وزارة الصحة تجيب

كتبت ـ سارة وائل

نشرت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك، اليوم السبت، مجموعة من النصائح لكبار السن للحفاظ على صحة جيدة، وذلك يتطلب بذل المزيد من الجهود، وممارسة العادات الصحية السليمة.

ويجب تناول غذاء صحي يحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية للجسم والغنية بالفيتامينات والمعادن.

بالإضافة إلي ممارسة النشاط البدني اليومي لتقوية العضلات والعظام، والمساعدة على التوازن، وتجنب الجلوس والاستلقاء معظم الوقت.

مع مراعاة الانتقال من وضعية الجلوس إلى وضعية الوقوف ببطء لتجنب الدوار (الدوخة) المفاجئ.

كما يجب الحفاظ على الوزن ضمن الحدود الطبيعية وتجنب السمنة، والتوقف عن التدخين، بالإضافة إلي العناية بصحة الفم والأسنان ومراجعة الطبيب بصفة دورية.

جدير بالذكر، أن برنامج الرعاية الصحية لكبار السن يقدم خدمات طبية مجانية للأشخاص فوق ٦٥ عام بوزارة الصحة.