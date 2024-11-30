كل ما تريد معرفته عن خط الرورو بين مصر وإيطاليا لنقل البضائع لأسواق أوروبا

تشغل وزارة النقل "خط الرورو" لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا اليوم الخميس، حيث وقع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع سفير إيطاليا بالقاهرة، اتفاقية بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة باستخدام خدمات الدحرجة RoRo.
وكان وزراء النقل والمالية والتجارة والصناعة، شهدوا توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين المصري والإيطالي لتمكين نقل البضائع بسهولة ويسر وتقليل تكلفة النقل وزمن الرحلة بين إيطاليا ومصر.
وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن الخط الجديد :
- يبدأ من ميناء دمياط حتى ميناء تريستا في إيطاليا
- مستهدف بدء تشغيل الخط خلال النصف الأول من العام الجاري
- يدعم المصالح الاقتصادية لمصر وإيطاليا ويعظم التبادل التجاري المنقول بحرا والشراكة بين الجانبين
- يدعم زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم وزيادة حجم الصادرات المصرية
- يستهدف نقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا وأوروبا
- مستهدف تشغيل سفينة سعة 420 شاحنة بمعدل رحلة أسبوعيا
- يدعم جهود تحويل مصر إلى بوابة إيطاليا وأوروبا نحو إفريقيا
- يدعم تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات
- مستهدف إنشاء منطقة لوجيستية خلف ميناء دمياط
- يزيد من الجدوى الاقتصادية لمشروعات القطار السريع
- يساهم في ربط الدول الأوروبية بدول آسيا وإفريقيا عبر الأراضي المصرية
- يقلل زمن وصول البضائع المصرية من وإلى أوروبا
- يشجع المستثمرين الإيطاليين على الاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية في مصر
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