كل ما تريد معرفته عن خط الرورو بين مصر وإيطاليا لنقل البضائع لأسواق أوروبا

كتب سيد الخلفاوى

تشغل وزارة النقل " خط الرورو " لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا اليوم الخميس، حيث وقع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع سفير إيطاليا بالقاهرة، اتفاقية بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة باستخدام خدمات الدحرجة RoRo.

وكان وزراء النقل والمالية والتجارة والصناعة، شهدوا توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين المصري والإيطالي لتمكين نقل البضائع بسهولة ويسر وتقليل تكلفة النقل وزمن الرحلة بين إيطاليا ومصر.



وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن الخط الجديد :