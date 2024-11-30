غدا.. رئيس جامعة القاهرة يلتقى مجلس اتحاد الطلاب لمناقشة خطة العمل

محمد صبحى

يعقد الدكتور محمد سامى عبد الصادق، غدا الأحد، أول اجتماع مع مجلس اتحاد جامعة القاهرة لمناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة وبحث المقترحات المقدمة لتتولى الجامعة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وكانت أسدلت جامعة القاهرة الستار على الانتخابات الطلابية التى جرت فى ظل أجواء ديمقراطية شفافة، تحت رعاية الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة، والتى فاز فيها الطالب باسم الجوهرى هلال بكلية الزراعة برئاسة اتحاد طلاب الجامعة، والطالبة ندى تامر إبراهيم بكلية التخطيط الإقليمى والعمرانى نائبًا لرئيس الاتحاد، كما تم انتخاب 14 أمينا وأمينا مساعدا للجان العليا.

وجرت عملية الانتخاب على رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه بالاقتراع السرى بمشاركة 38 طالبا وطالبة من رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة، بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور عبد الهادى العوضى وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سمير عضو اللجنة العليا للإنتخابات، والأستاذ فرج عيد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وعقب انتهاء الانتخابات هنأ الدكتور محمد سامى عبد الصادق الطلاب الفائزين، مؤكدًا أن جامعة القاهرة قدمت نموذجا للممارسة الانتخابية وشهدت تجربة ديمقراطية على أرض الواقع، تم من خلالها انتخاب العناصر الطلابية المميزة للتعاون معها فى الفترة المقبلة، مضيفًا أن الجامعة ستتعاون مع طلاب اتحادات الكليات بما يخدم جميع طلاب الجامعة.