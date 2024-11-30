زخات شهب واقترانات.. بالتواريخ تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية 2024

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة خلال شهر ديسمبر ، بالتواريخ ، كما يلى

# 1 ديسمبر/ القمر الجديد (محاق جمادي الأخر)

عندما يقترن أي جرم سماوي بالشمس لا يمكننا رؤيته أبدا بسبب قوة إضاءة الشمس ، ولذلك لا يمكننا رؤية هلال القمر أبدا قبل أو بعد المحاق إلا قبل شروق الشمس أو بعد غروبها فقط ! وعلى هذا لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد ، حيث يقترن القمر مع الشمس في ذلك اليوم فيشرق معها ويغرب معها فلا يترائى لنا أبدا .. وإلى أن يخرج القمر من حالة الاقتران مع الشمس حينئذ يولد القمر الجديد ، علما بأن رؤية الهلال الجديد بالعين المجردة تعتمد أساسا على فترة بقاء القمر الوليد في السماء أثناء الشفق المسائي بعد غروب الشمس مباشرة.

كما تعتمد رؤيته أيضا على صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار.



# 3 ديسمبر/ المريخ وبيهيف (خلية النحل)

يشرق المريخ في الـ 9:00 مساءا تقريبا مقترنا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان، ولصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة ننصح بإستخدام تلسكوب صغير حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل إلى أن يختفيا في ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

# 4 ديسمبر/ القمر وفينوس (كوكب الزهرة)

يترائى القمر مقترنا مع كوكب الزهرة Venus (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة حيث نراهما متجاوران في السماء ، ويظلا مرئيان إلى أن يبدأ المشهد في الغروب في الـ 7:30 مساءا تقريبا ، وقد نراهما مقترنان كذلك مساء اليوم التالي 5 ديسمبر ..

# 7 ديسمبر/ المشتري في التقابل مع الشمس

يكون كوكب المشتري (عملاق كواكب المجموعة الشمسية) في حالة تقابل مع الشمس في ذلك اليوم، أي عندما تغرب الشمس في جهة الغرب يشرق المشتري من جهة الشرق ، ويظل مرئيا في السماء طوال الليل ، ويغرب عندما تلوح الشمس بالشروق صباح اليوم التالي، وهو أفضل وقت لرؤية كوكب المشتري بالعين المجردة خلال العام ، كما يمكن استخدام النظارات المعظمة أو التلسكوبات الصغيرة لرصد وتصويرأقمار المشتري الكبرى المشهورة ..

# 8 ديسمبر/ القمر وساتورن (كوكب زحل)

يترائى القمر في ذلك اليوم في وسط السماء مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة كواكب المجموعة الشمسية) بعد غروب الشمس مباشرة ، حيث نراهما متجاوران حتى بداية غروب المشهد في الـ 10:30 مساءا تقريبا

# 8 ديسمبر/ التربيع الأول

يترائى القمر في ذلك اليوم في طور التربيع الأول حيث يترائى نصف قرص القمر فقط مضيئا في منتصف السماء وقت غروب الشمس تقريبا ، وتبلغ نسبة لمعانه 50% ، علما بأن الجزء المضئ من القمر يشير دائما إلى إتجاه الشمس (اتجاه الغرب) حتى لو كانت الشمس تحت الأفق .. ومن ثم يتحرك القمر في السماء بمرور الساعات نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب عند منتصف الليل تقريبا ..

# 12 ديسمبر/ القمر في الحضيض

يكون القمر في هذا اليوم في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي 365,400 كم ، علما بأن منطقة الحضيض متغيرة من شهر لأخر ولا يُعتبر القمر سوبر أو عملاق إلا إذا كانت مسافته من الأرض أثناء الحضيض أقل من 360,000 كم .. وعلى كل حال تزيد ظاهرة المد والجزر عموما أثناء وجود القمر في الحضيض

# 13 ديسمبر/ القمر وبلايدس (الثريا)



يترائى القمر في ذلك اليوم ناحية الشرق بعد غروب الشمس مباشرة مقترنا مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا أو الأخوات السبعة) ، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية ، حيث يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة طوال الليل حتى بداية غروب المشهد في الـ 5:30 صباح اليوم التالي .

يقع حشد الثريا على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض ، ويتكون من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه 7 فقط وهي التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة ، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبعة ..

14-13 ديسمبر - شهب الجوزاء (التوأميات)

شهب الجوزاء Geminids أو التوأميات هي ملكة الزخات الشهابية ، ويفضلها الكثيرون من هواة الفلك ومحبو مراقبة السماء ، إذ تُعتبر أفضل الزخات الشهابية على مدار السنة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 120 شهابا في الساعة بالإضافة إلى تعدد ألوانها .

تنتج زخة التوأميات من الحطام الغباري الذي يخلفه كويكب فايثون 3200 الذي تم اكتشافه عام 1982 .. تهطل شهب التوأميات سنويا من 7 إلى 17 ديسمبر وتبلغ ذروتها هذا العام في ليلة 13 وفجر 14 ديسمبر .

تكون أفضل مشاهدة للشهب من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة حيث تسقط الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الجوزاء (التوأم) وهو سبب تسميتها ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر بالسماء .

ومما هو جدير بالذكر أن الزخات الشهابية عموما تُرى بالعين المجردة ولا تحتاج مناظير أو تلسكوبات فلكية بشرط البعد عن إضاءة المدينة وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء .

ولا يوجد اي مخاطر لزخات الشهب على الإنسان إذ إنها تدخل الغلاف الجوي وتحترق فيه على إرتفاع أكثر من 70 كيلو متر من سطح الأرض .

# 15 ديسمبر/ إكتمال القمر (بدر جمادي الأخر) .



يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس ، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي ، وتكون نسبة لمعانه 100% ، وحيث أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر ، لذلك يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر .

يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم القمر البارد - قمر الليالي الطويلة - وقمر عيد الميلاد (الكريسماس)، و هذا مع العلم بأن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة ..

# 17 ديسمبر/ القمر وبولوكس

يشرق القمر في الـ 6:00 مساءا تقريبا في ذلك اليوم مقترنا مع النجم بولوكس Pollux في برج الجوزاء (التوأم) حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد صباح اليوم التالي في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

# 18 ديسمبر/ القمر والمريخ وخلية النحل

يشرق القمر في الـ 8:20 مساءا تقريبا في ذلك اليوم مقترنا مع كوكب المريخ (الكوكب الرابع بعدا عن الشمس وهو الكوكب الأحمر أو كوكب الحرب) .

وفي نفس الوقت نراه مقترنا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان .. ولكن لصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة ننصح بإستخدام تلسكوب صغير ، علما بأن هذا الحشد يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة ، وهو يظهر كسحابة مجسمة كما رآها جاليليو لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609 إذ تمكن من رؤية 40 نجما فقط ، وعموما يُرى الاقتران الثنائي (القمر والمريخ) بالعين المجردة السليمة ، حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

# 20 ديسمبر/ القمر وريجولس (قلب الأسد)

يشرق القمر في هذا اليوم في الـ 9:15 مساءا تقريبا مقترنا مع النجم ريجولس Regulus أو قلب الأسد ، وهو ألمع نجم في برج الأسد ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عموما ، تبلغ كتلته 3.5 ضعف كتلة الشمس ويبعد عن الأرض حوالي 79 سنة ضوئية .

يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

21 ديسمبر - الإنقلاب الشتوي .



يحدث الإنقلاب الشتوي في هذا الموعد من كل عام حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس فتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي ، أي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا .. ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الشتاء فلكيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا في النصف الجنوبي للكرة الأرضية .. وعندما نقول ذروة فصل الشتاء فهذا لا يعنى بالضرورة أنه أبرد يوم في السنة ! لأن برودة وسخونة الجو تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وله عوامل كثيرة تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في المدار ، لذلك فأن ذروة الشتاء يمثل أقصى ميل لمحور دوران الأرض في مدارها حول الشمس ، علما بأن الأرض تكون أقرب نسبيا إلى الشمس في الشتاء عنها في الصيف ! وبناءا عليه يكون ذروة فصل الشتاء فلكيا هو أقصر نهار في السنة إذ يصل طول النهار حوالي 10 ساعات فقط بينما يصل طول الليل إلى 14 ساعة تقريبا .

كما تبلغ الشمس أدنى إرتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أطول ما يمكن .

22-21 ديسمبر - زخة شهب الدببيات



تُعتبر شهب الدب الأصغر Ursids (الدببيات) من الزخات الشهابية الخفيفة حيث يبلغ عدد الشهب فيها حوالى 10 شهب فى الساعة ، وتنتج هذه الشهب عن طريق الحطام الغبارى المتناثر على طول مدار المذنب Tuttle الذى تم اكتشافه عام 1790 .

تسقط شهب الدببيات كما لو كانت آتية من مجموعة الدب الأصغر Ursa Minor (بالقرب من النجم القطبى) وهو سبب تسميتها .. والتوقيت السنوي لهذه الزخة يكون من 17 إلى 25 ديسمبر من كل عام ، وتصل ذروتها فى ليلة 21 وفجر 22 ديسمبر .

إن الزخات الشهابية عموما تُرى بالعين المجردة ولا تحتاج مناظير او تلسكوبات فلكية بشرط البعد عن إضاءة المدينة وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، ولا يوجد أي مخاطر لزخات الشهب على الإنسان إذ إنها تدخل الغلاف الجوي وتحترق فيه على إرتفاع أكثر من 70 كيلو متر من سطح الأرض .

# 23 ديسمبر/ التربيع الثاني

يترائى القمر في هذا اليوم في طور التربيع الثاني حيث يضيئ نصف قرصه فقط ، ويشرق متأخرا بعد منتصف الليل وتبلغ نسبة لمعانه 50% ، علما بأن الجزء المضيئ من القمر يشير دائما إلى إتجاه الشمس (اتجاه الشرق) حتى لو كانت الشمس تحت الأفق، ومن ثم يصبح القمر في وسط السماء تقريبا عند شروق الشمس ، ثم يستمر في التحرك نحو السماء الغربية إلى أن يبدأ بالغروب عند حلول الظهر، أي عندما تكون الشمس في منتصف النهار تقريبا .

# 23 ديسمبر/ عطارد وأنتاريس (قلب العقرب)

يشرق كوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس ، مرسال الآلهة) مقترنا مع النجم أنتاريس Antares (قلب العقرب) حيث يُرى هذا المشهد بالعين المجردة السليمة في الـ 5:30 صباحا تقريبا في ذلك اليوم حتى يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس. علما بأن أنتاريس (قلب العقرب) هو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته 10 أضعاف كتلة الشمس ويبعد عنا 600 سنة ضوئية .

# 24 ديسمبر/ القمر في الأوج !

يكون القمر في هذا اليوم في منطقة الأوج في مداره حول الأرض وهي المنطقة البعيدة نسبيا عن الأرض حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي 404,500 كم ، علما بأن منطقة الأوج متغيرة من شهر لأخر ، وعلى كل حال تقل ظاهرة المد والجزر قليلا أثناء وجود القمر في الأوج ..

# 25 ديسمبر/ القمر وسبيكا

يشرق القمر مقترنا مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل أو السنبلة (ألمع نجوم برج العذراء) ، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة في الـ 1:50 صباحا تقريبا ويظل مرئيا إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

ومن الجدير بالذكر أن نجم سبيكا (السنبلة) هو نجم متغير يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس ، وكتلته 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس ، ولمعانه 13.5 مرة مثل لمعان الشمس ، ويبعد عن الأرض بنحو 260 سنة ضوئية ..

# 25 ديسمبر/ استطالة عطارد

يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة له تبلغ 22 درجة من الشمس ، وهو أفضل وقت لمشاهدة كوكب عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الشرقي في السماء قبل شروق الشمس مباشرة ، لذلك تكون فترة بقائه في السماء هي الأطول حيث يشرق في الـ 5:10 صباحا تقريبا ويترائى لمدة ساعة تقريبا قبل أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس ..

# 28 ديسمبر/ القمر وأنتاريس (قلب العقرب)

يشرق القمر في الـ 4:40 صباحا تقريبا في ذلك اليوم مقترنا مع النجم Antares (قلب العقرب) ألمع نجم في برج العقرب ، وهو نجم أحمر عملاق يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ، ويبعد عن الأرض بحوالي 600 سنة ضوئية ويظل هذا الاقتران مرئيا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

# 31 ديسمبر/ القمر الجديد (محاق شهر رجب)

يقترن القمر مع الشمس للمرة الثانية خلال هذا الشهر إيذانا بميلاد القمر الجديد حيث يشرق معها ويغرب معها فلا يترائى أبدا في ذلك اليوم إلى أن يخرج القمر من حالة الاقتران مع الشمس حينئذ يولد القمر الجديد ، علما بأن رؤية الهلال الجديد بالعين المجردة تعتمد أساسا على فترة بقاء القمر الوليد في السماء أثناء الشفق المسائي بعد غروب الشمس مباشرة .. كما تعتمد رؤيته أيضا على صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار .

وتعتبر أيام المحاق هي أفضل الليالي الليلاء خلال شهور السنة بالنسبة للفلكيين لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة ، حيث لا يعيق ضوء القمر في هذا الوقت الأرصاد الفلكية المطلوبة ..