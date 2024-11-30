رئيس الوزراء: "كل يوم هتسمعوا أخبار إيجابية فى مختلف القطاعات"

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نعمل على قطاعات الصناعة والسياحة وهناك نمو سياحي ومستهدفات لزيادة معدلات النمو السياحي، متابعا: "المورد المهم بالنسبة لنا هو قناة السويس وتقديرتنا أن تعود لنفس المعدلات بعد استقرار الأوضاع، وكل يوم هتسمعوا أخبار إيجابية فى مختلف القطاعات جهد كبير من الدولة فى مختلف القطاعات.

وتعليقا على أسعار الدولار، قال مدبولى إن الدولة لن تكرر الأخطاء السابقة، والدولار من الوارد أن يزيد أو ينخفض لأننا نطبق سعر صرف مرن.

وأوضح أن المدينة الطبية بمعهد ناصر سيكون المشروع الأضخم على مستوى وزارة الصحة.

وأوضح إنه على مدار الـ 10 سنوات، تم تنفيذ 1220 مشروعا جديدا فى مشروعات الصحة بالمحافظات، موضحا أن 54 مشروعا سيتم إدخالهم الخدمة اعتبارا من العام المالى القادم.

ولفت إلي أن هناك 24 مشروعا تم تنفيذها في 11 محافظة منذ عام 2022 إلى 2024 بتكلفة قدرها 7.34 مليار جنيه، مضيفا أن عدد المشروعات المتوقع الانتهاء منها في العام المالي (2024-2025) في 11 محافظة تبلغ 20 مشروعا بطاقة استيعابية 2649 سريرا بتكلفة 10.7 مليار جنيه.