اليوم السابع
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رئيس الجابون مشيدا بالعاصمة الإدارية: "نتمنى أن تكون لدينا مثل هذه الإنجازات"

السبت، 30 نوفمبر 2024 02:21 م
رئيس الجابون مشيدا بالعاصمة الإدارية: "نتمنى أن تكون لدينا مثل هذه الإنجازات" الرئيس السيسي ونظيره الجابونى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بريس أوليجي أنجيما رئيس الجابون، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

ووجه الرئيس الجابونى الشكر للرئيس السيسى وللشعب المصرى على الدعم والمحبة الذى قوبل بها والوفد المرافق له.

وقال الرئيس الجابونى فى المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس السيسى اليوم، إنه استمتع بزيارة عدد من المواقع الأثرية والسياحية فى مصر، مهنئًا الرئيس السيسى على تشييد العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، قائلًا: "أتمنى أن تكون فى دولتنا مثل هذه الإنجازات".

ودعا الرئيس الجابونى الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين للاستثمار فى الجابون فى كافة المجالات.







السيسي

الرئيس السيسي

الجابون

رئيس الجابون

العاصمة الإدارية

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