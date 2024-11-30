حكم خلع المرأة الحجاب أمام زوج بنتها؟.. الإفتاء تجيب

كتب لؤى على

رد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن حكم ظهور الأم أمام زوج ابنتها بدون الالتزام بـ الحجاب الشرعي، وذلك ردا على سؤال تلقاه من سيدة تقول: هل يجوز خلع الحجاب أمام زوج الابنة؟.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال استضافته في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أنه بما أن زوج البنت يعتبر مثل الابن، أي أنها تعتبر في مقام أمه فتحرم عليه، فيجوز أن تجلس أمامه بدون حجاب، ولكن مع الحفاظ على الآداب العامة.



وأضاف : أنه بموجب عقد الزواج، فإن أم الزوجة تحرم على زوج ابنتها؛ لقوله تعالى أثناء ذكر المحرمات من النساء: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ {النساء:23}، وقال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: فأم المرأة تحرم بمجرد العقد الصحيح على ابنتها".