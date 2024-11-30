برنامج قومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" ضمن مبادرة "بداية" بإعلام عين شمس

كتبت: سارة وائل

استضافت كلية الإعلام جامعة عين شمس، تدريبًا للبرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" ،يأتي التدريب في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تعزيز الوعي بين الشباب المقبلين على الزواج، وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة لبناء أسر مستقرة، بالإضافة إلى تطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات للحد من معدلات الطلاق.

في بداية التدريب رحبت دكتور هبة شاهين بالطلاب المشاركين، مشيدةً بمبادرة "مودة" باعتبارها خطوة مهمة لدعم الأجيال الشابة وتمكينها من اتخاذ قرارات واعية لبناء مستقبل أسرى مستقر، وشددت على أهمية المبادرة كأداة فعّالة لتعزيز استقرار المجتمع من خلال رفع وعي الشباب بأدوارهم ومسؤولياتهم داخل الأسرة.

ذكرت مى زايد المدرس المساعد بكلية الإعلام والمدرب المعتمد للبرنامج القومى مودة، عدة جوانب أساسية، شملت: الجوانب الاجتماعية والنفسية منها مفهوم الزواج وأهدافه، معايير اختيار شريك الحياة، أهم أسباب المشكلات الزوجية والأسلوب العلمي لحلها، أسس التربية الإيجابية، وإدارة الموارد الاقتصادية للأسرة.

وتناول التدريب الجانب الصحي والطبي في الحياة الأسرية بما في ذلك عناصر الرعاية الطبية قبل الزواج، والسن المناسب للزواج والإنجاب، وأهمية المباعدة بين الولادات.



كما ركز التدريب على الجوانب الشرعية وما تتضمنه من تعريف للزواج في الدين الإسلامي والمسيحي ومقاصده، ومفهوم الخطبة وأحكامها.

انطلقت فكرة مشروع "مودة" عام 2017م، بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدلات الطلاق بشكل ملحوظ، واستجابةً لهذه الإحصائيات، وجه الرئيس بإطلاق المشروع القومي "مودة"، بهدف الحد من هذه الظاهرة وتعزيز استقرار الأسرة المصرية.

يستهدف البرنامج رفع وعي الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 25 عامًا، وإكسابهم المهارات الحياتية الضرورية لبناء أسرة متماسكة تقوم على الحوار البناء والاحترام المتبادل، بالإضافة إلى توعية الشباب بالحقوق والواجبات الزوجية بما يضمن احتواء الخلافات والحفاظ على التوازن داخل الأسرة.

تأتي هذه الجهود استكمالًا لدور جامعة عين شمس في دعم المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تطوير المجتمع والارتقاء بمستوى وعي الشباب وتحصينهم ضد المشكلات الاجتماعية.

وذلك تحت رعاية دكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ودكتور مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ودكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، ودكتورهبة شاهين، عميدة كلية الإعلام، والإشراف الإداري والتنسيق العام لدكتور إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.