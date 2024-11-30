اليوم.. الفائزون بحج القرعة يسددون الرسوم بالبنوك الوطنية والبريد

كتب محمود عبد الراضي

تبدأ عملية سداد تكاليف حج القرعة اعتباراً من اليوم السبت، وحتى يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، حيث يمكن سداد المبلغ الإجمالي وقدره 220,300 جنيه مصري عبر فروع البنوك الوطنية (الأهلي، مصر، القاهرة) وكذلك مكاتب البريد المصرية المنتشرة على مستوى الجمهورية. يشمل هذا المبلغ كل تكاليف الحج باستثناء تذاكر الطيران، والتي سيتم تحديد سعرها لاحقاً عقب إعلان الشركة القابضة لمصر للطيران. يُشترط سداد المبلغ من خلال بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية.

يجب على الفائزين الذين لم يسددوا التكاليف في الفترة المحددة اعتبار ذلك تنازلاً منهم عن فرصة الحج دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.

المستندات المطلوبة



على الفائزين تقديم مجموعة من المستندات اللازمة لإتمام إجراءات سفرهم، والتي تشمل:

جواز سفر دولي مميكن ساري لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ 19 فبراير 2025 (20 شعبان 1446هـ)، مع مراعاة أن الجواز يجب أن يكون خاليًا من الثقوب ولديه صفحات خالية.

إيصال سداد التكاليف

البطاقة الصحية من وزارة الصحة، التي تثبت تطعيم الفائز ضد الالتهاب السحائي والأنفلونزا الموسمية.

شهادة التحصين ضد كورونا (كوفيد-19) للأشخاص فوق 65 عامًا.

تقرير طبي من مستشفى معتمد يوضح الحالة الصحية للفائز.

البصمة العشرية "فيش حج مميكن".

بيان الموقف التجنيدي للفائزين في سن التجنيد، إلى جانب أي تصاريح سفر مؤقتة إن لزم الأمر.

التعليمات الواجب اتباعها



يجب على الحجاج الالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن السلطات السعودية أثناء أداء المناسك، والتي تشمل:

- الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية الخاصة بمكافحة الأمراض المعدية.

- ضرورة حمل التقارير الطبية عند اصطحاب الأدوية الشخصية.

- الإفصاح عن المبالغ والأشياء القابلة للتداول بما لا يتجاوز 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها.

- الالتزام بمنع التصوير داخل الحرمين الشريفين وفقاً لتعليمات وزارة الحج السعودية.

- اتباع التعليمات المتعلقة بالصلاة في الأماكن المقدسة وتنظيم التفويج إلى جسر الجمرات.

كما يتم تحذير الحجاج من الخروج في درجات الحرارة العالية لتجنب الإصابات الناجمة عن الإجهاد الحراري، مع الحرص على عدم التزاحم أو الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة.

يأتي هذا الإعلان ضمن الجهود المستمرة من وزارة الداخلية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وضمان أداء فريضة الحج في أجواء من النظام والتيسير.