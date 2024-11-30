اليوم السابع
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اليوم.. آخر موعد للتقدم والالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج رواد وعلماء مصر

السبت، 30 نوفمبر 2024 09:00 ص
اليوم.. آخر موعد للتقدم والالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج رواد وعلماء مصر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

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تغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، اليوم السبت باب ملء نموذج إبداء الرغبة للالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج "رواد وعلماء مصر"، المُقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذى يهدف إلى بناء قدرات الكوادر المصرية من خلال توفير فرص للقطاع الحكومي لدراسة الماجستير، ودراسات ما بعد الدكتوراه، والتدريبات قصيرة الأجل، وذلك في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

ويمكن للراغبين التقديم من خلال الرابط التالى:
https://shorturl.at/2JXu5

وتؤكد الوزارة، أن نموذج إبداء رغبة الالتحاق بالبرنامج للقطاع غير الحكومي يُعد نموذجًا مؤسسيًا، وشرطًا أساسيًا للانضمام للبرنامج من جميع الجهات المتاح لها التقديم وتتضمن (الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، والشركات متناهية الصغر والناشئة، وبنوك القطاع الخاص، والجامعات الخاصة المصرية، وتلك التي تم إنشاؤها باتفاقيات خاصة أو دولية، ومنظمات العمل الأهلي).

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للكوادر العاملة بالجهات المذكورة التقدم للحصول على الفرص المُتاحة ببرنامج "رواد وعلماء مصر" فقط في حالة تقدم الجهة التابع لها الموظف بنموذج إبداء الرغبة في الالتحاق بالبرنامج، حيث لن يتم الالتفات لأي طلب فردي من أي موظف ينتمي لأي جهة لم تقم بتقديم نموذج إبداء الرغبة في الالتحاق بالبرنامج.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل خلال مواعيد العمل الرسمية، عبر البريد الإلكتروني: USAIDEGPioneers1@aucegypt.edu







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