النزيف الداخلي.. إزاي تكتشفه بسهولة وتعالجه

كتبت إيناس البنا

النزيف الداخلي قد تكون حالة صامتة ولكنها تهدد الحياة؟ على عكس الجروح المرئية، ويحدث النزيف الداخلي داخل الجسم، ما يجعل اكتشافه أصعب حتى يحدث ضررا كبيرا.

ويمكن أن يحدث النزيف الداخلي بسبب حادث أو حالة صحية كامنة أو تأثير جانبي لدواء، وفقًا لموقع "healthlime" يساعد فهم الأعراض والأسباب وخيارات العلاج والمضاعفات المحتملة أمر حيوي للتدخل في الوقت المناسب وتحسين النتائج.

أعراض النزيف الداخلي

قد تختلف أعراض النزيف الداخلي حسب مكان النزيف وشدته، ولكنها غالبًا ما تظل غير ملحوظة حتى تتفاقم الحالة، تشمل العلامات الشائعة ما يلي:

صداع شديد

كدمات وألم غير مبرر.

الدوخة والضعف.

تغيرات في إفرازات الجسم.

أعراض عصبية.

أعراض الصدمة:

تشمل الارتباك

التنفس سريع

انخفاض ضغط الدم ، وهي علامات مقلقة على أن الجسم في حالة صدمة بسبب فقدان الدم المفرط.

أسباب النزيف الداخلي

يمكن أن ينتج النزيف الداخلي عن عوامل مختلفة، بما في ذلك الصدمات والحالات الطبية، وفيما يلي بعض الأسباب:

الإصابات: يمكن أن تتسبب السقوط أو حوادث السيارات أو الإصابات الناتجة عن قوة غير حادة في حدوث نزيف من خلال إتلاف الأوعية الدموية أو الأعضاء، كما يمكن أن تساهم الكسور أيضًا في فقدان الدم الداخلي.

الحالات الطبية: قرحة المعدة، وتمدد الأوعية الدموية ، وأنواع معينة من السرطان يمكن أن تؤدي إلى تآكل الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى نزيف داخلي.

الأدوية: قد تؤدي أدوية تخثر الدم أو مضادات الصفائح الدموية إلى زيادة خطر النزيف الداخلي، وخاصة عند كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية موجودة مسبقًا.

الإجراءات الجراحية: في حالات نادرة، قد يحدث نزيف داخلي نتيجة لمضاعفات الجراحة أو الإجراءات الطبية.

علاج النزيف الداخلي

تعتمد طريقة علاج النزيف الداخلي على مكانه وسببه وشدته، ويعتبر التدخل الطبي في الوقت المناسب ضروريًا لمنع المضاعفات التي تهدد الحياة.

الراحة فى الحالات الخفيفة: قد يختفي النزيف البسيط من تلقاء نفسه مع الراحة والمراقبة الدقيقة، وقد يوصي الأطباء بالرعاية الداعمة، بما في ذلك الترطيب والأدوية للمساعدة في التعافي.

نقل الدم والأدوية: غالبًا ما يتطلب النزيف الشديد نقل الدم لتعويض الدم المفقود، كما يمكن أيضًا إعطاء أدوية تعمل على تعزيز التجلط لتثبيت حالة المريض.

الإجراءات قليلة التدخل: يمكن للتدخلات التشخيصية والعلاجية، مثل المنظار، تحديد مصدر النزيف وعلاجه دون الحاجة إلى جراحة كبرى.

التدخل الجراحي: في الحالات الحرجة، قد تكون الجراحة ضرورية لإصلاح الأوعية الدموية التالفة، أو إزالة الأنسجة التالفة، أو معالجة الحالات الأساسية التي تسبب النزيف.

مضاعفات النزيف الداخلي

فشل الأعضاء: يمكن أن يؤدي فقدان تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية مثل الدماغ أو القلب أو الكلى إلى تلف دائم أو فشل.

الصدمة: يمكن أن يؤدي فقدان الدم الشديد إلى صدمة نقص حجم الدم، وهي حالة يصبح فيها الجسم غير قادر على الحفاظ على ضغط الدم والدورة الدموية بشكل كاف.

المشاكل العصبية: قد يؤدي النزيف في الدماغ إلى حدوث عدوى، أو إعاقة طويلة الأمد، أو حالات تغير الحياة، مثل الشلل أو ضعف الإدراك.

