"المؤتمر": القيادة السياسية أعادت تشكيل خريطة الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

كتبت: سمر سلامة

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لضمان تحقيق الأمن الغذائي كجزء من استراتيجيتها الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي هذا الملف أولوية كبرى، حيث يوجه الرئيس باستمرار بضرورة تنمية الإنتاج الزراعي وتوفير الدعم اللوجستي للقطاع الزراعي لضمان استدامة الإنتاج وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية لتقليل الفجوة الغذائية.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الدولة حريصة على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة من خلال استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في إطار مشروعات قومية مثل مشروع الدلتا الجديدة، والذي يسعى لزيادة الرقعة الزراعية بشكل كبير و رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة بالإضافة إلي سعي الحكومة لتحسين تقنيات الري الحديثة للتغلب على تحديات ندرة المياه بما يتماشى مع المتغيرات البيئية العالمية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الجهود المصرية لا تقتصر على الإنتاج الزراعي فقط، بل تشمل تطوير منظومة التخزين لتقليل الفاقد من المحاصيل، من خلال بناء صوامع حديثة لتخزين القمح والحبوب، فضلا عن تشجيع البحث العلمي لتطوير بذور أكثر مقاومة للتغيرات المناخية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم المشروعات الزراعية وتبادل الخبرات مع الدول ذات التجارب الناجحة في هذا المجال كما أن المبادرات الحكومية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع تشكل حافزا قويا للنمو المستدام، وتوفر فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد الدكتور رضا فرحات أن القيادة السياسية تسعى إلى ضمان استقرار السوق المحلية من خلال تحسين سلسلة التوريد وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين كما تحرص على دعم صغار المزارعين من خلال تقديم قروض ميسرة وبرامج تدريبية تمكنهم من تحسين جودة الإنتاج ورفع إنتاجية الفدان بجانب التوسع في الأبحاث الزراعية وتعزيز التعاون الإقليمي لتبادل الخبرات في مجال الإنتاج الغذائي بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.