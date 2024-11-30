القاهرة الإخبارية: إسرائيل تخترق الهدنة وتصيب عددا من المواطنين في لبنان

كتب محمد شرقاوى

قال أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من لبنان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم على خرق الهدنة واتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه فجر الأربعاء أكثر من مرة.

وأضاف «سنجاب» خلال رسالة على الهواء، أن جيش الاحتلال برر عدد من الخروقات للهدنة بأنها تأتي ضمن الاتفاق الذي ينص على بقاء قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في البلدات التي دخلتها لـ 60 يومًا لحين دخول ونشر الجيش اللبناني بشكل كامل في الجنوب، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يحذر اللبنانيين من الاقتراب من تلك البلدات ويعتبر أن كل من يقترب عنصرًا تابع لـ«حزب الله»، بالتالي، كان هناك عدة استهدافات للمواطنين أسفرت عن إصابات.

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن الجيش اللبناني وعدد من بلديات الجنوب اللبناني ناشدوا اللبنانيين الابتعاد عن بلدات الجنوب المتمركز فيها جيش الاحتلال حتى انسحابه الكامل بعد 60 يومًا.

وأكد أن هناك خروقات واضحة من جيش الاحتلال للهدنة، تمثلت في شن غارات على عدة بلدات في الجنوب اللبناني من بينها البيسرية في قضاء صيدا التي استهدفها الاحتلال أمس واليوم.