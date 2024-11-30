اليوم السابع
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"الصحة" تنشر مهارات حياتية لحماية الأطفال من العنف عبر الإنترنت.. إنفوجراف

السبت، 30 نوفمبر 2024 04:00 م
"الصحة" تنشر مهارات حياتية لحماية الأطفال من العنف عبر الإنترنت.. إنفوجراف إنفوجراف وزارة الصحة
كتبت: سارة وائل

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أكدت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على منصة فيس بوك، اليوم السبت ضرورة تعليم الأطفال بعض المهارات الحياتية، كالحزم، والتعاطف، وإدارة العواطف، وطلب المساعدة.

تساعد تلك المهارات في حمايتهم من العنف عبر الإنترنت.

ومن ضمن المهارات ما يلى:

 

إنفوجراف وزارة الصحة







وزارة الصحة

الصحة

الإنترنت

العنف الإلكتروني

كيف تحمي طفلك من العنف عبر الإنترنت



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