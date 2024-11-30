"الصحة" تنشر مهارات حياتية لحماية الأطفال من العنف عبر الإنترنت.. إنفوجراف

كتبت: سارة وائل

أكدت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على منصة فيس بوك، اليوم السبت ضرورة تعليم الأطفال بعض المهارات الحياتية، كالحزم، والتعاطف، وإدارة العواطف، وطلب المساعدة.

تساعد تلك المهارات في حمايتهم من العنف عبر الإنترنت.

ومن ضمن المهارات ما يلى: