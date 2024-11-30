اليوم السابع
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السبت، 30 نوفمبر 2024 05:07 م
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الرئيس السيسى يعلن زيادة التبادل التجارى مع الجابون وتنفيذ مشروعات.. إنفوجراف

السبت، 30 نوفمبر 2024 04:05 م
الرئيس السيسى يعلن زيادة التبادل التجارى مع الجابون وتنفيذ مشروعات.. إنفوجراف الرئيس السيسي

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بريس أوليجي أنجيما رئيس الجابون، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

الرئيس
 
ورحب الرئيس السيسى، بالرئيس الجابونى، والوفد المرافق له فى زيارتهم لمصر، كما هنأه على الدور الكبير لحماية بلدهم ونجاح الاستحقاق فى الاستفتاء على الدستور.

وثمن الرئيس السيسى- خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذي أعقب المباحثات مع نظيره الجابوني- العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا وقوف مصر مع الجابون الشقيق واستعدادها لتقديم كل الدعم خلال المرحلة الانتقالية.

وأشار الرئيس السيسى، على اتفاق البلدين على زيادة حجم التبادل التجاري، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية فى الجابون.

 







السيسي

الرئيس السيسي

الجابون

مصر والجابون

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