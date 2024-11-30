الرئيس السيسى يستقبل رئيس الجابون فى قصر الاتحادية وسط مراسم رسمية

كتب محمد عبد العظيم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره رئيس الجابون في قصر الاتحادية.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الجابون، وعزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف.