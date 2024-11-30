الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يستقبل رئيس الجابون فى قصر الاتحادية وسط مراسم رسمية السبت، 30 نوفمبر 2024 12:06 م الرئيس السيسي ونظيره رئيس الجابون كتب محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره رئيس الجابون في قصر الاتحادية. وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الجابون، وعزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف. رئيس الجابون الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مشاركة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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