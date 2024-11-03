9 إجراءات للمستثمرين المتقدمين بخطة الإصحاح البيئى.. تعرف عليها

كتبت - سارة وائل

نشرت وزارة البيئة عبر موقعها الرسمي الإجراءات المطلوبة للمستثمرين المتقدمين بخطة الإصحاح البيئي، وذلك ما نرصده في السطور التالية ضمن الخدمات المقدمة عبر الموقع.

الإجراءات المطلوبة:

1- يتم إخطار أصحاب المنشآة المخالفة عن طريق الجهة الإدارية (مانحة الترخيص) بطبيعة المخالفات وطلب التوجه للجهاز لتقديم خطة إصحاح بيئي عن المخالفات خلال 60 يوما.

2- تسلم الخطط الواردة للأرشيف بالجهاز.

3- يتم تحديد موعد لحضور صاحب النشاط أو من يمثله من الاستشاريين ومسئول التفتيش في الفرع الإقليمي الذي تقع فيه المنشآة لمناقشة الخطط وإجراء التعديلات المطلوبة على إجراءات الخطة أو الجدول الزمني.

4- تقوم الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بالدراسة والعرض بالنتائج.

5- تعرض الخطة على رئيس الجهاز بعد الموافقة عليها من الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي لاعتمادها.

6- يتم مخاطبة الجهة الإدارية ورئيس مجلس إدارة المنشآة بالموافقة أو الرفض للخطة والأسباب.

7- تتم المتابعة والمراجعة لبنود خطة الإصحاح البيئي مع تقديم المنشأة لتقرير شهري للخطط قصيرة المدى وربع سنوي للخطط طويلة المدى.

8- بعد إنتهاء البرنامج الزمني للخطة تتم المراجعة النهائية للوقوف علي الوضع البيئي للمنشأة. ويتم مخاطبة الجهة الإدارية ورئيس مجلس إدارة المنشأة بموقف المنشأة النهائى.

9- وفي حالة إحالة المنشأة للهيئة القضائية يلزم من المنشأة إحضار مخاطبة من الهيئة القضائية بإسم رئيس جهاز شئون البيئة ليتم توجيهه للشئون القانونية لموافاتهم بموقف المنشأة من خطة الإصحاح البيئي.



المستندات المطلوبة:

1- نموذج خطة الاصحاح البيئي CAP.

2- خطة تنفيذية متضمنة (المخالفات - الإجراءات التصحيحية - الجدول الزمني - التكلفة المالية).

3- نتائج الرصد الذاتي للمنشأة.

4- الموافقات البيئية ورخصة التشغيل.

5- السجلات البيئية.

6- التعاقدات لنقل وتداول المخلفات الصلبة والخطرة.

7- قوانين شراء مهمات الوقاية وقائمة الجزاءات فى حال عدم الالتزام بارتدائها.

جدير بالذكر أن الذي يحق له التقدم بطلب الخدمة هو رئيس مجلس إدارة المنشأة أو من تفوضه من العاملين أو الاستشارين، وذلك بتقديم الطلب للرئيس التنفيذى لـ جهاز شئون البيئة.