اليوم السابع
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وول ستريت جورنال: هناك 3 أسباب تدفع بـ هاريس إلى خسارة كرسى الرئاسة

الأحد، 03 نوفمبر 2024 09:22 م
وول ستريت جورنال: هناك 3 أسباب تدفع بـ هاريس إلى خسارة كرسى الرئاسة كامالا هاريس
أحمد علوى

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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فى مقال نشرته، وتوقع خلاله الكاتب كينيث خاشيجيان خسارة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في انتخابات بعد غد الثلاثاء، وأرجع هذه التكهنات إلى 3 أسباب رئيسية، هي التالية:

أولأ، يتمثل في أن مئات الآلاف من الديمقراطيين التقليديين الذين نشؤوا في أمريكا ما بعد الحرب لا يمكنهم تصور هاريس وهي تسير على خطى قادة حزبهم السابقين الأسطوريين مثل فرانكلين د. روزفلت، هاري ترومان، جون ف. كينيدي، ليندون جونسون، هوبرت همفري.

وتعاني هاريس من فجوة فيما سماه الكاتب "المكانة" التي لا يمكن لمليار دولار من الإعلانات تغييرها، وحتى لو لم يصوت الناخبون لصالح دونالد ترامب، فإن ذلك في حد ذاته سيكون لصالحه.

وكان لدى نائبة الرئيس حوالي 4 سنوات للوصول إلى مستويات بارزة على الصعيدين الوطني والدولي -لتوسيع سيرتها الذاتية بما يتجاوز كونها اختيار جو بايدن لملء منصب معين- لكنها فوتت تلك الفرصة، أو ربما لم تنلها من بايدن ودائرته الداخلية. وفي كلتا الحالتين، النتيجة نفسها: هي ليست الشخص الذي يتناسب مع اللحظة.

وعن السبب الثاني، الذى ذكرته الصحيفة، ان كامالا هاريس لم تكن مستعدة لدخول العمل السياسي واعتمدت في الساعات الأخيرة من رحلتها بهذا الميدان على الدعم الذي حصلت عليه طوال مسيرتها المهنية من باراك أوباما، ووسائل الإعلام الوطنية التي ترغب بشدة في منع ترامب من العودة إلى الرئاسة.

اما السبب الثالث والاخير، قالت الصحيفة، عندما ردت المرشحة الديمقراطية في برنامج "ذا فيو" بأنه لم يكن هناك شيء يخطر ببالها كانت ستفعله "بشكل مختلف عن الرئيس بايدن" أكدت هاريس أن الأساس الخالي من المضمون لقضيتها هو عدم وضع أي مسافة بينها وبين إخفاقات شريكها.







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