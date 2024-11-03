اليوم السابع
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وكيل وزارة التعليم بالجيزة يوجه مديرى الإدارات بإنهاء الكثافات

الأحد، 03 نوفمبر 2024 07:45 م
وكيل وزارة التعليم بالجيزة يوجه مديرى الإدارات بإنهاء الكثافات جانب من الاجتماع
كتب محمود طه حسين

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عقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة اجتماعا مع مدراء عموم الجيزة ؛ لتحديد عدة مهام تشمل الآتى : إنهاء بعض الإدارات من توزيع الكثافات بما أقرته القرارات الوزارية فى موعد أقصاه عشرة أيام، وإرسال تقرير بذلك للمديرية، والمتابعات على المدارس أولا والجلوس على المكاتب.

كما وجه بتقديم تقرير المتابعة للمديرية بشكل دورى بحيث تكون متابعات فعلية، تبرز الجوانب الإيجابية، وكذلك الوقوف على الجوانب السلبية مع وضع حلول لها، ومتابعة تنفيذ تلك الحلول مع التركيز على متابعة الحصص الدراسية، وتنويع المتابعات بحيث تختلف كل متابعة عن سابقتها، ومتابعة حل المشكلات المطروحة سابقا، ومتابعة تنفيذ التعليمات للوصول إلى أقصى درجات الحلول، والحصص لابد أن تكون مطابقة للواقع الفعلى، وسرعة الانتهاء من صرف مستحقات المعلمين الجدد .

ووجه وكيل الوزارة بإعداد صف ثان من القيادات، من خلال تشجيع النماذج النشطة للاستفادة منها فى المناصب القيادية، وعقد اجتماعات دورية لمعلمى الحصة وتشجيعهم على بذل الجهد والعطاء والتعاون مع إدارة المدرسة وحل الكثافات يكون مطابقا للقرارات الوزارية.

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وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة خلال اجتماعه مع مديرى الإدارات

 

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وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة خلال اجتماعه مع مديرى الإدارات 
 

 







وزارة التربية والتعليم

وكيل الوزارة بالجيزة

القضاء على الكثافة الطلابية

اخبار مصر




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