وزير التعليم العالى: زيادة الملتحقين بمجالات الذكاء الاصطناعى بالجامعات 40%

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن اختيار عنوان مؤتمر جودة التعليم والاعتماد "الذكاء الاصطناعى وجودة التعليم"، توجه مهم يتطلب إعادة تشكيل منظومة التعليم فى مصر بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أنه تم تحديث المناهج لربط البحث العلمى بحاجات المجتمع وسوق العمل، ولدينا 96 كلية للذكاء الاصطناعى وعلوم الحاسب الآلى فى التعليم الحكومى والأهلى والخاص، فى إطار 115 جامعة، مؤكدا أن عدد الطلاب الذين يدرسون فى هذه المجالات 110 آلاف طالب وطالبة وتم زيادة هذا العدد هذا العام بنسبة 40%.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه تم توقيع مذكرات لإنشاء مراكز لضمان الجودة والاعتماد فى مصر، فى سبتمبر الماضى، كما نقل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحيه رئيس مجلس الوزراء للمشاركين في المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المؤتمر الدولي السابع يناقش موضوع الساعة وهو الذكاء الاصطناعي في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة، كما أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجهود الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في الربط بين التعليم والذكاء الاصطناعي.