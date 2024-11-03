هيئة الأرصاد تواصل غدا فعاليات موسمها الثقافى للأسبوع السابع ضمن مبادرة بداية

كتب محمود راغب

تواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، غدا الإثنين، فعاليات الموسم الثقافى فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية ( مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان)، حيث تعقد المحاضرات أون لاين.

تضمن فعاليات الأسبوع السابع، المحاضرة الأولى: تأثير التغيرات المناخية على الظواهر الجوية على مصر ومنطقة الشرق الأوسط (د. فتحى العشماوى - الهيئة العامة للأرصاد الجوية) .

أما المحاضرة الثانية : دور آليات الإنذار المبكر فى مواجهة اثار التغيرات المناخية

(د. مى احمد / مدقق بصمة كربونية - المعهد القومى للجودة )،.والمحاضرة الثالثة: الأوزون النافع الضار (د. ريهام ربيع - الهيئة العامة للأرصاد الجوية) .

وعلى هامش الفعاليات يتم تنظيم زيارة لمتحف هيئة الأرصاد الجوية، للتعريف بتاريخ الأرصاد الجوية من العصر الفرعونى حتى الآن.