اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2024 01:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة الأرصاد تواصل غدا فعاليات موسمها الثقافى للأسبوع السابع ضمن مبادرة بداية

الأحد، 03 نوفمبر 2024 11:51 ص
هيئة الأرصاد تواصل غدا فعاليات موسمها الثقافى للأسبوع السابع ضمن مبادرة بداية هيئة الأرصاد الجوية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، غدا الإثنين، فعاليات الموسم الثقافى فى إطار مبادرة رئيس الجمهوريةمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان)، حيث تعقد المحاضرات أون لاين.

تضمن فعاليات الأسبوع السابع، المحاضرة الأولى: تأثير التغيرات المناخية على الظواهر الجوية على مصر ومنطقة الشرق الأوسط (د. فتحى العشماوى - الهيئة العامة للأرصاد الجوية) .

أما المحاضرة الثانية : دور آليات الإنذار المبكر فى مواجهة اثار التغيرات المناخية
(د. مى احمد / مدقق بصمة كربونية - المعهد القومى للجودة )،.والمحاضرة الثالثة: الأوزون النافع الضار (د. ريهام ربيع - الهيئة العامة للأرصاد الجوية) .

وعلى هامش الفعاليات يتم تنظيم زيارة لمتحف هيئة الأرصاد الجوية، للتعريف بتاريخ الأرصاد الجوية من العصر الفرعونى حتى الآن.







الأرصاد

هيئة الأرصاد

الطقس

الموسم الثقافى لهيئة الأرصاد

فعاليات الموسم الثقافى

التغيرات المناخية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة