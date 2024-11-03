مصرع طفل فى حادث سقوط مصعد عقار بمنطقة البساتين

كتب عبد الرحمن سيد

لقى طفل 8 سنوات مصرعه نتيجة سقوط مصعد عقار في منطقة البساتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن القاهرة، يفيد سقوط مصعد عقار فى منطقة البساتين، وانتقل رجال المباحث والحماية المدنية، إلى محل الواقعة ،وتبين سقوط كابينة مصعد مما أسفر عن مصرع طفل.



تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.