مصرع شخص وإصابة 3 في تصادم سيارتين بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى سائق يبلغ من العمر 50 سنة مصرعه، بينما أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، تم نقلهم جميعا للمستشفى، وذلك عقب وقوع مصادمة على الطريق بين سيارتين على الطريق بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة بين سيارتين ووجود متوفى ومصابين، تم الدفع بالمعدات اللازمة وتم رفع أثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بوقوع تصادم سيارة " قيادة المدعو السمان م ا ع 50 سنة عامل ومقيم دائرة دار السلام وسيارة " قيادة المدعو هيثم ع س ا 29 سنة سائق ومقيم قنا وقع الحادث نتيجة التخطي الخاطئ للسيارة الأولي وإصطدامها بالسيارة الثانية من الخلف.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولي تم نقل الجثة لمستشفي جرجا العام وإصابة مستقل السيارة الأولي رجب م ا م 49 سنة عامل ومقيم مركز دار السلام " بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديد، وإصابة قائد السيارة الثانية " بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "، وإصابة شقيق قائد السيارة الثانية أحمد 27 سنة عامل " بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "، وإصابة نجل عم قائد السيارة الثانية محمد ا س ا 47 سنةعامل " بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " يقيمون بذات الناحية.

وبسؤال قائد السيارة الثانية والمصابين وشقيق المتوفي المدعو عبد الحفيظ 31 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق.