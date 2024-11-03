مدينة لاهور الباكستانية تغلق مدارسها لمدة أسبوع بسبب مستويات التلوث القياسية

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أعلنت السلطات في باكستان إغلاق المدارس في "لاهور"، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وذلك لمدة أسبوع لتجنب تعريض ملايين الأطفال للضباب الدخاني وهو ضباب التلوث الذي يصل الآن إلى مستويات قياسية يوميا.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأحد/ - إنه "مع هبوب الرياح من الهند باتجاه لاهور وارتفاع (التلوث)، سيتم إغلاق دور الحضانة والمدارس الابتدائية لمدة أسبوع".

وجاء في قرار للحكومة المحلية أن "جميع الفصول" التي تستقبل الأطفال حتى سن 10 سنوات العامة والخاصة، الخاضعة لولاية مدينة لاهور، يجب أن تظل مغلقة لمدة أسبوع اعتبارا من غد /الاثنين/ (4 نوفمبر الجاري)".

وكان مسئول حكومي باكستاني قد أعلن أمس /السبت/ أن تلوث الهواء في "لاهور" ثاني أكبر مدينة في باكستان، وصل إلى مستوى قياسي تاريخي، أي أعلى بأكثر من 80 مرة من المستوى المقبول من قبل منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن مؤشر جودة الهواء بلغ ذروته مستقرا عند 1067، قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى نحو 300 خلال فترات الصباح، ويعتبر الهواء "سيئا" فوق 180 وفقا لهذا التصنيف العالمي.