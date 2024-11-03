مديرة صندوق النقد: أثق بأن مصر سوف ترى فوائد برنامج الإصلاح الاقتصادي (إنفوجراف)

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ومديرة صندوق النقد الدولى ومحافظ البنك المركزى، مؤتمراً صحفياً بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، فى إطار الزيارة التى تقوم بها مديرة صندوق النقد الدولى لمصر.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مديرة صندوق النقد الدولى على إعادة رئاستها للصندوق، موضحا أنها التقت اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم مناقشة الخطوات المشتركة.



تصريحات رئيس الوزراء

وأكد أن المراجعة الرابعة لبرنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولى ستبدأ بعد غد الثلاثاء. وتابع: نتوقع أن يكون هناك مزيد من الشراكة الناجحة ورسالة مديرة صندوق النقد الدولى واضحة بأننا نتعامل مع عالم يشهد حالة من عدم اليقين والسرعة الشديدة فى وتيرة التغير.



تصريحات مديرة صندوق النقد

فيما قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولى، إن مصر أصبحت أكثر آماناً فى عالم يتسم بالصدمات، ورسالتى للشعب المصرى إننى على ثقة إنكم سترون فوائد هذا الإصلاح فى صورة اقتصاد أكثر رخاء ونمو".

وتابعت إنها جاءت لمصر لتقدم تقديرها واحترامها للرئيس عبد الفتاح السيسي ، والشعب المصرى ، موضحه أن مصر التزمت بالإجراءات التى اتخذتها لنمو اقتصادها، ونظام مرن لسعر الصرف والتخلص من التراكمات ومصر التزمت بزيادة فرص العمل وخاصة للشباب وزيادة دور القطاع الخاص.