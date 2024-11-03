صحف أمريكا تعلق على تصريحات خامنئي: رد إيران يدفع المنطقة لحرب أوسع

كتبت ريم عبد الحميد

علقت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على تتصريح المرشد الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي الذى تعهد فيه بالرد الساحق على هجمات إسرائيل الأخيرة على المواقع العسكرية الإيرانية، وقالت إنها الأكثر مباشرة حتى الآن من جانبه بشأن ما إذا كان سيصدر أمرا بالرد على هجوم تل أبيب فى 26 أكتوبر الماضى.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين الإسرائيليين أعربوا فى الأيام الأخيرة عن اعتقادهم بأن إيران تجهز ردا، مستندين إلى معلومات استخباراتية.

من جانبها، نقلت مجلة بولتيكو تصريح خامنئي الذى قال فيه إن "الأعداء، سواء النظام الصهيوني او الولايات المتحدة الأمريكية سيتلقون حتما ردا ساحقا على ما فعلاه بغيران والأمة الإيرانية وبجبهة المقاومة".

وقالت بولتيكو إن أى هجوم آخر من جانب إيران، التي شنت بالفعل هجمتين مباشرتين ضد إسرائيل هذا العام، سيدفع الشرق الأوسط الأكبر إلى حافة صراع أوسع.

وعلقت شبكة "سى إن إن" على تصريحات خامنئي، وقالت أنها تعد ابتعادا عن محاولات إيران الأولى للتقليل من شدة الضربات الإسرائيلية الأخيرة. وأوضحت أن المرشح الأعلى كان قد قال بعد الهجمات إنه لا ينبغى المبالغة فيها أو التقليل منها فى لهجة محسوبة من جانبه، بحسب الشبكة الأمريكية.

بدورها، أشارت وكالة اسوشيتدبرس إلى أن خامنئي لم يوضح توقيت الهجوم الذى هدد به ولا نطاقه. ولفتت إلى أن الجيش الامريكى يعمل عبر عدة قواعد فى الشرق الأوسط، وتقوم بعض القوات الأمريكية بتسيير بطارية دفاع جوي صاروخي عالي الارتفاع في إسرائيل.

وكان المتحدث باسم الحرس الثورى الإيراني الجنرال محمد على نيانى، قد قال فى مقابلة مع وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية، قبل تحذير خامنئي، إن الرد الإيراني سيكون حكيما وقويا ويتجاوز فهم العدو.

يأتى هذا تزامنا مع احتفال إيران اليوم، الأحد بذكرى اقتحام السفارة الأمريكية فى طهران، والذى أدى إلى أزمة احتجاز رهائن أمريكيين لمدة 444 يوما، أدت إلى تعزيز العداوة التي استمرت عقودا بين واشنطن وإيران، ولا تزال مستمرة حتى اليوم.