شاهد نسب تنفيذ محطة مترو حدائق الأشجار بالخط الرابع.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

تواصل الهيئة القومية للأنفاق، تنفيذ مشروع الخط الرابع، الذي يمثل نقلة نوعية في مجال النقل المستدام فى مصر، حيث نشرت الهيئة فيديو يوضح تقدم الأعمال بـ محطة حدائق الأشجار، إحدى محطات الجزء الأول من الخط الرابع لمترو الأنفاق.



ويمتد مسار المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بالمتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلي محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولاً الى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

ويبلغ طول الخط الرابع لمترو الانفاق، 42 كم، ويصل عدد محطاته 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.

ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.