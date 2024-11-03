سيدة: "زوجي دمر حياتي وطلقني غيابياً بعد 12 سنة زواج"

كتبت أسماء شلبى

أقامت سيدة دعوي نفقة متعة، طالبت زوجها السابق بسداد مليون جنيه نفقة متعة، واتهمته بتطليقها غيابياً بعد 12 عام من زواجهما، وهجره لها وأولادها، لتؤكد: "زوجي تزوج، ودمر حياتي، وطلقني وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وتابعت: "تدهورت حالتي الصحية، بعد أن سلبني زوجي كل حقوقي المسجلة بعقد الزواج، رغم يسار حالته المادية رفض الإنفاق على أولاده، وعاملني بشكل سيئ وشهر بسمعتي، رغم أنني لم أقصر يوماً في حقوقه، ووقفت بجواره وساهمت بأموالي في تجارته، إلا أنه باع عشرتنا وتزوج باخري وطلقني غيابياً".

وأضافت: "طالبته بسداد مليون جنيه علي سبيل التعويض بعد أن طلقني وتخلي عني، وحاول ابتزازي للتنازل عن قائمة المنقولات والمصوغات والنفقات ونفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق".

وتابعت الأم الحاضنة: "تخلف عن سداد نفقات ما يقارب من 200 ألف جنيه رغم يسار حالته المادية، بخلافه تحايله لإلحاق الأذى والضرر بي، ومحاولته احتجاز أطفالي وحرماني منهم لدفعي للتنازل عن حقوقي".

وتشمل حقوق المرأة بعد الطلاق، مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود، نفقة المتعة تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية، ونفقة العدة تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية.