اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2024 01:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلتقى مديرة صندوق النقد الدولى قبل عقد المؤتمر الصحفى

الأحد، 03 نوفمبر 2024 11:51 ص
رئيس الوزراء يلتقى مديرة صندوق النقد الدولى قبل عقد المؤتمر الصحفى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بمديرة صندوق النقد الدولى ومحافظ البنك المركزى، قبل عقد المؤتمر الصحفي اليوم الأحد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية ، فى إطار الزيارة التى تقوم بها مديرة صندوق النقد الدولى لمصر.

وكانت مدير عام صندوق النقد الدولى قد أوضحت فى تصريحات له من قبل أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الصراعات فى غزة والسودان، موضحة أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مواطن من الدول التى تشهد صراعات فى منطقة الشرق الأوسط.

وقالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن التوترات فى منطقة الشرق الأوسط أثرت على الاقتصاد المصرى حيث خسرت 70% من إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة.

 







صندوق النقد

مجلس الوزراء

كريستينا جورجييفا

الحكومة

صندوق النقد الدولى

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا

مديرة صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

كريستالينا جورجيفا

صندوق النقد الدولي مصر

مؤتمر رئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد

صندوق النقد الدولي مصر الدولار

مؤتمر صحفي رئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد

زيارة صندوق النقد الدولي لمصر

صندوق النقد الدولي مصر سعر الصرف

اجتماع صندوق النقد الدولي مصر

اجتماع صندوق النقد الدولي مع مصر

مدير صندوق النقد الدولي

الوزراء

مصطفى مدبولي

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة