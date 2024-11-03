اليوم السابع
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خلال ساعات.. الحكم على 17 متهما بقضية "الخلية الإعلامية"

الأحد، 03 نوفمبر 2024 06:00 ص
خلال ساعات.. الحكم على 17 متهما بقضية "الخلية الإعلامية" المستشار محمد السعيد الشربينى- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنطق الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة، بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بحكمها  علي 17 متهما بتهمة تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، فى القضية المعروفة بـ"الخلية الإعلامية".

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية.

 







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