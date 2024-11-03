اليوم السابع
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جيش الاحتلال: إصابة ضابط بجروح خطيرة فى معارك شمال قطاع غزة

الأحد، 03 نوفمبر 2024 12:46 م
جيش الاحتلال: إصابة ضابط بجروح خطيرة فى معارك شمال قطاع غزة جيش الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة ضابط بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.

 







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