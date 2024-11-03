اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2024 10:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تجديد حبس متهمين بسرقة حقيبة من داخل سيارة فى الجيزة 15 يوما

الأحد، 03 نوفمبر 2024 06:00 م
تجديد حبس متهمين بسرقة حقيبة من داخل سيارة فى الجيزة 15 يوما حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الجيزة، تجديد حبس متهيمن بسرقة حقيبة من داخل سيارة في الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لبيان تفاصيل الواقعة.

 

وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط (عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الوراق لقيامهما بسرقة (حقيبة بها مبلغ مالى) من داخل سيارة عن طريق كسر زجاج السيارة مستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما، وتم بإرشادهما ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة).

 







سرقه

سرقه حقيبه

السرقه بالاكراه

اخبار الحوادث




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة