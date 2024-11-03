اليوم السابع
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تاريخ الإنتاج والصلاحية أبرزها.. بيانات يلزم وضعها على السلع

الأحد، 03 نوفمبر 2024 06:00 ص
تاريخ الإنتاج والصلاحية أبرزها.. بيانات يلزم وضعها على السلع سلع
كتبت إسراء بدر

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حرص قانون حماية المستهلك على وضع ضوابط لكل ما يحمى حقوق المستهلكين منعا من تلاعب التجار وفى هذا السياق نصت المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المُستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، البيانات التى يلتزم المورد بوضعها على السلع، وهى كالآتى:

1 - اسم السلعة.
2 - بلد المنشأ.
3 - اسم المنتج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت.
4 - تاريخ الإنتاج.
5 - مدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك.
6 - شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.
7 - الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات.
8 - مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.
9 -العمر الافتراضى.
10 - يلتزم المورد فى الأحوال التى قد يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المُحتملة وكيفية علاجها فى حالة حدوثها.

 







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