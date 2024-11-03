بايدن يهاجم ترامب وأنصاره بتصريح غريب.. أسوشيتدبرس: خروج آخر عن النص

كتبت ريم عبد الحميد

هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه دونالد ترامب، المرشح الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، فى إطار دعمه لنائبته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وخلال تواجه فى مدينة سكرانتون بولاية بنسلفانيا، قدم بايدن، بحسب ما ذكرت وكالة اسوشيتدبرس، نوعا من المشاعر السياسية السياسى غير المنقحة، والتى أصبح شائعة إلى حد ما فى الأسابيع الأخيرة.

وخلال الخطاب الذى ألقاه، انتقد بايدن ترامب وأنصاره حول عدد من القضايا السياسية، ثم عاد وأشار إلى أن سيرد، حرفيا، على الرجال المذكوريين المزيفين.

وقال بايدن أمام أعضاء نقابة النجارين: "هناك شيئا آخرا يريد ترامب وأصدقاؤه الجمهوريون أن يفعلوه، يريدون خفض هائل للضرائب على الأثرياء"، ثم أضاف: "الآن، أعرف أن بعض منكم أيها الرجال يميل للاعتقاد أنهم ذكوريون"، مشيرا على ما يبدو إلى أنصار ترامب.

وتابع: "الآن، أعلم أن بعضكم يميل إلى الاعتقاد بأنها خطط رجال ذكوريون. أقول لك شيئًا، يا رجل، عندما كنت في سكرانتون، اعتدنا أن نواجه بعض المشاكل في النزول إلى المؤامرة من حين لآخر. لكنني جاد. هؤلاء هم نوع الرجال الذين ترغب في صفعهم على المؤخرة".

وقالت أسوشيتدبرس أن تعليق بايدن فى سكرانتون أثار ضحكات الحاضرين، لكنه كان لحظة أخرى من لحظات خروجه عن النص، وهو شئيا أصبح متكررا من الرئيس، رغم أن يلعب دورا محدودا فى دعم هاريس، ويقوم بفعاليات انتخابية قليلة لصالح نائبته.

وفى الأسبوع الماضى، قال بايدن عن أتصار ترامب: القمامة الوحيدة التي آراها عائمة هي أنصاره.