اندلاع حريق في فندق بوسط العاصمة البلجيكية بروكسل وإخلاء المبنى

أ ش أ

اندلع حريق في فندق بمنطقة "بولفار أدولف ماكمس" بوسط بروكسل بين ميداني "دو بروكير" و"روجيه"، وتم إخلاء المبنى.



وقال المتحدث باسم رجال الإطفاء في بروكسل "والتر ديريو" - حسبما ذكرت صحيفة "لوسوار" (المساء) الإخبارية البلجيكية اليوم الأحد إن رجال الإطفاء في بروكسل كافحوا حريقا اندلع في غرفة بالطابق الثالث من فندق يقع في بوليفارد أدولف ماكس.. مضيفا أن الحريق لم يتسببت في وقوع أي إصابات حتى الآن، إلا أنه تم إخلاء الفندق بالكامل، والذي شمل نحو أربعين شخصا.



واوضح "ديريو" أنه تم إنشاء مركز طبي في فندق قريب وأن الخدمات الطبية موجودة أيضا في الموقع، كما أن فرق الصليب الأحمر في الطريق "للمساعدة في رعاية الأشخاص الذين يتم إعادة تسكينهم وتقديم الدعم بشكل عام".