اليوم.. الحكم على 3 متهمين بقتل سائق توك توك وسرقته بالوراق

كتب سليم على

تصدر دائرة مستانف جنايات الجيزة اليوم الأحد، حكمها على 3 متهمين باستدراج سائق وقتله والاستيلاء على دراجته النارية توك توك ومتعلقاته الشخصية.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين "ا.م.ا" 32 سنة، فرد امن ، و"س.م.ا" 29 سنة، عامل امن، و"ا . ع.ا" 47 سنة، مبيض محارة، قتلوا المجنى عليه "فؤاد سلامة" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، وذلك بأن خلق المتهم الأول فكرة قتل أيا من سائقي الدراجات النارية، ليتمكنوا من الاستيلاء عليها وما تحويه من منقولات ، فخرج المتهم الثالث للطريق العام زاعما إصابته ، مستوقفا دراجة نارية قيادة المجنى عليه، موهما إياه بنقل اغراض له، فاقله وتوجه به حيث تواجد المتهم الأول والثاني، وما أن دلف والمجنى عليه لمحل الواقعة، حاول الاول شل حركته إلى أنه سقط لمقاومة المجنى عليه، فركله الثانى بضربه طرحته أرضا، وانذاك احكم الأول والثالث قبضتهما على المجنى عليه و طوقا عنقه برباط جلدى(حزام) حابسين انفاسه، بأن ظلا يعصران عنقه بذلك الرباط باستخدام أداه(مفك) حتى أيقنوا وفاته، محدثين إصابته الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته.

وأشار أمر الإحالة، قد ارتبطت تلك الجناية بجنحة اخرى ففى ذات المكان والزمان، سرقوا الدارجة النارية قيادة المجنى عليه، وهاتفه المحمول وبطاقة رقمه القومي، احرزوا بقصد التعاطى جوهر الحشيش ، وللامفيتامين والميثامفيتامين والترامادول.

وقال الشاهد الأول مسؤول الضبط، انه أثر بلاغ مفاده العثور علي جثمان المجنى عليه، أجرى تحرياته والتى توصلت لاتفاق المتهمين على استدراج أيا من سائقي الدراجات النارية، ليتمكنوا من الاستيلاء عليها وما تحويه من منقولات، فخرج المتهم الثالث للطريق العام زاعما إصابته ، مستوقفا دراجة نارية قيادة المجنى عليه، موهما إياه بنقل اغراض له ، فاقله وتوجه به حيث تواجد المتهم الأول والثاني ، وما أن دلف والمجنى عليه لمحل الواقعة ، حاول الاول شل حركته إلى أنه سقط لمقاومة المجنى عليه، فركله الثانى بضربه طرحته أرضا ، وانذاك احكم الأول والثالث قبضتهما على المجنى عليه و طوقا عنقه برباط جلدى(حزام) حابسين انفاسه, بأن ظلا يعصران عنقه بذلك الرباط باستخدام أداه(مفك) حتى أيقنوا وفاته، وأضاف أنه نفاذا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين ، تمكن من ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.