اليوم السابع
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النيابة الإدارية عن واقعة تعدى مديرة مدرسة على تلميذ بالحذاء: دورنا حماية المجتمع

الأحد، 03 نوفمبر 2024 01:27 م
النيابة الإدارية عن واقعة تعدى مديرة مدرسة على تلميذ بالحذاء: دورنا حماية المجتمع النيابة الإدارية -أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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باشرت النيابة الإدارية التحقيقات في واقعة تعدي مديرة إحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية على عددٍ من التلاميذ بالمدرسة.

أمر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، متابعة ما رصده مركز الإعلام والرصد من تداول مقطع فيديو لإحدى السيدات تقوم فيه بالتعدي على عددٍ من الأطفال بإحدى المدارس بالضرب باستخدام "حذاء".

تبين من فحص الفيديو، أنه يخص مديرة لإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية، فباشرت النيابة الإدارية للتعليم – القسم الثالث، التحقيقات في الواقعة، حيث أمرت الأستاذة هند عمرو، رئيس النيابة وبإشراف المستشارة ماريان سعد مدير النيابة، باستدعاء مدير الشئون القانونية بالإدارة التعليمية ومديرة المدرسة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وتؤكد النيابة الإدارية أنه في إطار أدائها لرسالتها السامية، ودورها الدستوري والقانوني في حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد؛ فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الوقائع وغيرها مما يقع أو يمس حقوق الإنسان -ويدخل ضمن الاختصاص الولائي للنيابة الإدارية- عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة، أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة fem@ap.gov.eg.

 

 


 







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