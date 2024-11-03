النمسا تسهل استقدام وتشغيل العمال المهرة من مختلف دول العالم

أ ش أ

قررت الحكومة النمساوية منح مساعدات للشركات لتسهيل استقدام وتشغيل العمال المهرة من مختلف دول العالم.



وقال مارتن كوشر وزير الاقتصاد والعمل في النمسا - في تصريحات - إن العمالة الماهرة مطلوبة بشدة في البلاد لدعم التنمية، وإن الحكومة ملزمة بتقديم الدعم الشامل لهم عند وصولهم، خاصة توفير السكن المناسب.



وأشار إلى أنه تم توزيع كتيب شامل ومترجم بعدة لغات على العمالة الوافدة الماهرة ويشمل كيفية العثور على السكن والحياة العملية والتعليم والصحة والأنظمة الضريبية وكذلك الأنشطة الترفيهية والعادات المحلية.



وذكر الوزير أن العمالة الدولية الوافدة تواجه العديد من التحديات في وطنهم الجديد، لذا تم تخصيص مركز خدمة لتقديم المشورة والدعم.